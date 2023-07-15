Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: видео облетело сеть

Защитник записал поздравления с днем рождения для отца прямо под обстрелами. Прижавшись к земле, он говорил пожелания в то время, когда рядом взрывались снаряды.

Опубликовал видео боец с ником NikolasNAVY в тик-ток, информирует 24 Канал. Наши защитники упорно доказывают, что оставаться в хорошем настроении и сохранять оптимизм – это их суперсила.

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Даже в столь экстремальных, смертельно опасных условиях защитник нашел возможность поздравить родного человека.

Папа, поздравляю тебя с днем рожденья! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива. Ох, как прахом запахло!,

– говорит боец в видео.

В заключение защитник еще пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя. Похоже, что у бойца есть его ангел-хранитель.

Реакция сети

Украинцы пишут сотни комментариев под видео Оно набрало уже более 1,2 миллиона просмотров, более 130 тысяч лайков и более 500 комментариев. Пользователи присоединились к поздравлениям отца военного. Некоторые отметили, что лучшим подарком для него будет, если сын вернется домой живым и здоровым.

Были и такие, которые иронизировали, что это видео "посвящается ребятам, которые говорят, что не имели, как позвонить".