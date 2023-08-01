Впервые за полгода увидели папу: украинский воин наконец-то встретился с детьми – трогательное видео

Сеть разорвало видео трогательной встречи украинского воина с родными. Дети увидели папу впервые за шесть месяцев.

От обнародованного видео невозможно сдержать слезы, пишет 24 Канал. Дети бежат, чтобы наконец прильнуть к папе.

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"Сюрприз для нас всех"

Украинский защитник впервые за полгода смог приехать домой, чтобы встретиться с родными. Увидев отца издалека, сынишка и дочь быстро бегут к нему и бросаются в родные объятия. Все искренне улыбаются.

Наконец-то ты дома! Сюрприз для нас всех,

– подчеркнула любимая защитника.

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Трогательная встреча воина с семьей: смотрите видео

Еще один воин – пограничник наконец-то дома

Пусть каждый наш защитник и защитница вернутся домой живыми и невредимыми, чтобы вместе с семьей и всем народом отпраздновать победу Украины в борьбе против российского агрессора.

Недавно в Госпогранслужбе опубликовали видео встречи военного с родными. Отметили, что пограничник только что вернулся с передовой.

На кадрах видно, что к военному сначала подбежала девочка. Дальше его обняли и другие члены семьи, не сдерживавшие своей радости.