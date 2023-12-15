"Четкий паца", воюющий в ВСУ, стал отцом: герой мемов встретился с дочерью – трогательное видео

Украинский защитник Иван Мартынов, ставший известным благодаря фразе "Це мєрзость", а сейчас воюющий с российскими оккупантами в составе ВСУ, стал отцом.

Жена Ивана Мартынова – Ольга родила дочь. Защитник с большим букетом цветов пришел к любимой после родов. Соответствующие фото новоиспеченные родители опубликовали в соцсетях.

К теме Герой мемов "Четкий паца" Иван Мартынов женился

Имя новорожденной крохе родители еще согласовали. На бирке, которую показала Ольга Мартынова, отмечено, что она родила дочь 11 декабря. Ее вес составлял 2900 граммов, а рост – 50 сантиметров.



У "Четкого пацы" родилась дочь / Фото Скриншот с видео

Заметим, что видео, как "Четкий паца" в военной форме пришел в роддом к жене, собрало более 11 тысяч пристрастий.

На кадрах можно увидеть, что защитник переживает перед тем, как впервые увидеть свою дочь.

"Из такого обезбашенного пацана вырос такой замечательный мужчина", "Из Четкого пацы в папы. "Это не мерзость, это счастье. Сил вам и воодушевления", "Поздравление Четкому паце и его семье. Пусть малыш растет в любви и мире",

– пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Как "Четкий паца" впервые увидел дочь: смотрите видео

Что известно о "Четком паце"

Ольга и Иван Мартыновы поженились в апреле 2023 года. Церемония прошла в Хмельницком.

Иван Мартынов защищает страну в составе 68 отдельной егерской бригады.

В интервью Иван рассказывал об участии в АТО и службе во время полномасштабного вторжения. По его словам, с 24 февраля 2022 года он прибыл в военкомат., чтобы защитить страну от оккупантов.