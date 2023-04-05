Украинский защитник молился на коленях во Львовском храме: щемящее фото

Во Львовском гарнизонном храме заметили трогательный момент. Украинский воин молился на коленях.

Да, защитник украинской земли стоял на коленях во Львовском гарнизонном храме и молился. Рядом были другие прихожане.

Кстати говоря Вместе воюют в Бахмуте: сеть облетела фото с рукой раненого сына в родительских ладонях

Фотоигр Назарий Еременко зафиксировал этот момент. Фотография разлетелась по сети. Украинцы в комментариях под фото просили Бога беречь наших воинов, пока они оберегают нас.

Ангела хранителя и милости Господней воину и его семье,

– говорилось в комментариях под фото.



Украинский защитник во Львовском храме / Фото "НВ"

Трогательный случай в Краматорске

Недавно сеть тронуло еще одно фото, на котором гражданский мужчина целует руки военнослужащему, защищающему жизнь украинцев. Светилина является доказательством украинской человечности и уважения.

Изображение вошло в серию снимков фотографов Краматорского вокзала, где украинские защитники провожают на поезд своих любимых, которые приехали их посетить. Украинцы в комментариях отмечали, что не сдерживают слезы.

Фотографий, затрагивающих сердце, за последний год было очень много. Например, в феврале сеть облетела щемящее фото влюбленных из несгибаемого Бахмута.