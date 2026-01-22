Больше всего звучал один тезис: чем особенный нынешний Украинский завтрак в Давосе

Во время Украинского завтрака в Давосе неоднократно звучала мысль, что "все мы еще никогда не были так близки к завершению войны". Но не все так просто.

Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, во время Украинского завтрака часто звучала мысль, что завершение войны уже не за горами. Однако отдельные лидеры говорят, что на самом деле непонятно, реально ли готова Россия прекратить боевые действия.

Будет ли встреча Зеленского и Трампа?

Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию. Его встреча с Дональдом Трампом ожидается в 14:00 по Киеву. Ориентировочно она продлится около 40 минут.

Ранее президент Украины намекал, что приедет в Давос в том случае, если будет конкретика с соглашениями о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов и гарантиях безопасности. Это вселяет оптимизм, но источники говорят, что сегодня соглашение не подпишут.

Звучат сигналы, что американская сторона передумала подписывать соглашение о послевоенном восстановлении Украины прямо сейчас. Собеседники говорят, что ключевым вопросом является Донбасс. Именно этот вопрос тормозит весь процесс,

– сказал Кучер.

Что говорил Уиткофф во время Украинского завтрака?

На Украинский завтрак в Давосе прибыл и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Он подтвердил, что уже 22 января вечером летит в Москву, после чего отправится в Абу-Даби, где проведут встречи на уровне рабочих групп.

Уиткофф сделал комплимент украинской переговорной группе, куда входят, в частности, Кирилл Буданов и Рустем Умеров. Он убежден, что завершить войну возможно.

У украинцев действительно замечательная переговорная команда. По моему мнению, мы все свели к одному вопросу. Уже обсудили различные варианты по этому вопросу. Это означает, что он поддается решению. Если обе стороны захотят это решить, то мы это сделаем,

– сказал Уиткофф.

Несмотря на это, пока не стоит говорить, что есть какие-то компромиссы по Донбассу. Украина настаивает на создании свободной экономической зоны на Донбассе. И если украинским силам придется отойти, то и российские также должны это сделать.

Европейские партнеры прекрасно осознают, что нужно и в дальнейшем помогать Украине. В частности, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что, хоть ЕС и выделил Украине 90 миллиардов, но эти деньги "заработают" только в апреле – мае. К тому времени также важно усиленно помогать нашему государству.

Мы должны поддерживать этот поток помощи и следить, чтобы он не прекращался. Нельзя терять из виду борьбу с Россией. Украинцы воюют. Им нужна наша поддержка. Речь идет о нашей общей безопасности. Именно это стоит на кону,

– подчеркнул Рютте.

