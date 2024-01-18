"Для Путина это стратегическая катастрофа": основные тезисы Украинского завтрака в Давосе

В Давосе в рамках Всемирного экономического форума проходит традиционное частное мероприятие — Украинский завтрак. Участники обсуждают вызовы, стоящие перед Украиной.

Мероприятие началось в 08:30 по киевскому времени. Какие главные заявления прозвучали на Украинском завтраке – читайте в материале 24 Канала.

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