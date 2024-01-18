09:48, 18 января

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал мир помогать ВСУ, в частности покупать автомобили для фронта. Он добавил, что лично уже передал 3 автомобиля для украинских защитников.

Я обращаюсь ко всем здесь: если у вас есть лишние 10 тысяч долларов, и вы хотите помочь, покупая пикап, то это будет доставлено прямо на линию фронта тем, кому это нужно. Я знаю мужчину, который уже доставил до 200 автомобилей, я трижды участвовал в таких поездках. Это очень значительный вклад, который ценят на линии фронта,

– поделился Сикорский.

Комментируя вопрос переговоров с оккупантами, глава МИД Польши поделился одним из "законов Сикорского" о внешней политике: "Никогда нет недостатка в карманных Чемберленах, которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного спокойствия. И мы этого не должны делать".