Мероприятие началось в 08:30 по киевскому времени. Какие главные заявления прозвучали на Украинском завтраке – читайте в материале 24 Канала.
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Сикорский призвал покупать пикапы для ВСУ
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал мир помогать ВСУ, в частности покупать автомобили для фронта. Он добавил, что лично уже передал 3 автомобиля для украинских защитников.
Я обращаюсь ко всем здесь: если у вас есть лишние 10 тысяч долларов, и вы хотите помочь, покупая пикап, то это будет доставлено прямо на линию фронта тем, кому это нужно. Я знаю мужчину, который уже доставил до 200 автомобилей, я трижды участвовал в таких поездках. Это очень значительный вклад, который ценят на линии фронта,
– поделился Сикорский.
Комментируя вопрос переговоров с оккупантами, глава МИД Польши поделился одним из "законов Сикорского" о внешней политике: "Никогда нет недостатка в карманных Чемберленах, которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного спокойствия. И мы этого не должны делать".
Латвия является членом НАТО, но мы все равно готовимся к войне, – Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна хоть и является членом НАТО, однако в мире должны быть готовы к войне с агрессором. Он добавил, что кроме военной подготовки необходимо быть готовыми к различным провокациям гибридной войны от России.
Оборонная промышленность должна усиливать свой потенциал по двум причинам – и чтобы помогать Украине, и чтобы нам самим иметь большее оборудование и техники, поскольку закупать ее порой дольше, чем производить,
– заявил Ринкевичс.
Путин ненавидит этот мир, – Фриланд
Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула, что Путин ненавидит этот мир, ведь он проиграет в нем. Поэтому он хочет вернуться к жизни XIX века, когда страны конкурировали совсем на другом уровне. Кроме того, она подчеркнула, что российскому президенту безразлично человеческие жизни.
Это угроза для всех нас, для всего мира. Потому что успешная Россия – опасность для всего мира,
– подчеркнула Фриланд
Она добавила, что это не Украина должна благодарить за помощь партнеров, а все страны мира должны быть благодарны ВСУ, защищающим весь мир от агрессора. К слову, завершая свое выступление, Фриланд заговорила по-украински и лично поблагодарила невероятного украинского народа.
Пока вы обсуждаете, в Украине гибнут, – Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с начала полномасштабной войны страны Запада боялись эскалации. Однако враг постоянно нарушает нормы международного права. Поэтому Кулеба призвал усиливать военную поддержку.
Первоочередной потребностью глава МИД считает усиление ПВО, которое формируется не только из ЗРК, но и самолетов и средств РЭБ.
Тот, кто контролирует небо, контролирует конец войны,
– заявил Кулеба.
Он также добавил, что каждая страна долгое время ведет дискуссии по оказанию помощи, однако в настоящее время в Украине гибнут люди. Поэтому Кулеба призвал партнеров сделать два важных шага:
- заставить технических специалистов сесть за стол переговоров и согласовать оборонную промышленность, поскольку ни одна страна не может самостоятельно удовлетворить потребности войны, поэтому необходимо сотрудничать с другими странами;
- передача замороженных активов
Если мы возьмем замороженные российские активы только в трех странах – Великобритании, Люксембурге и Швейцарии – этого будет достаточно, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру Украины: аэропорты, мосты и дороги. А если предоставить Украине 120 миллиардов евро активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии, их будет достаточно, чтобы Украина получила много оружия, а также смогла восстановить больницы и школы,
– отметил Кулеба.
Кэмерон также подверг критике тех, кто говорит, что "война в Украине идет не туда". Он отметил, что так называемая "спецоперация" стала стратегической катастрофой для Путина.
У него 300 тысяч убитых, НАТО становится сильнее. Он лишился 20% Черноморского флота. Он потерял половину территорий, которую удалось оккупировать в начале полномасштабного вторжения,
– заявил Кэмерон о неудачах Путина.
Министр Великобритании подчеркнул, что Украина успешно противостоит врагу и дает ему отпор. Поэтому Кэмерон призывает партнеров быть терпеливым и не прекращать поддержку Украины.
Мы в 25 раз мощнее российской экономики, – Кэмерон
Кэмерон поддержал Дуду в том, что необходимо усиливать поддержку Украины, а не склонять ее к переговорам с оккупантами. Он подчеркнул, что процесс "примирения" не остановит агрессию, ведь она может "возродиться" через несколько лет с более мощной силой.
Он подчеркнул, что экономика стран Европы и США в 25 раз мощнее российской, поэтому страны должны приложить максимальные усилия, чтобы помочь Украине победить агрессора.
Путин думает, что он нас пересилит и мы (страны мира – 24 Канал) уже устали. Но мы должны показать, что этого совсем нет. Если мы все соберем все наши экономические потенциалы, то мы в 25 раз больше российской экономики. От нас требуется, чтобы это было эффективно сделано, и тогда мы приведем процесс к логическому завершению,
– подчеркнул Кэмерон.
Министр иностранных дел Великобритании, например, привел США, которые потратили всего 10% оборонного бюджета на поддержку Украины. Однако это позволило уничтожить 50% российского вооружения без утраченной американской жизни. Кэмерон подчеркнул, что это отличный результат.
Россия не остановится в Украине, – Дуда
Анджей Дуда заявил, что через 30 лет после распада Советского Союза мир стал свидетелем зарождения российского империализма, который хочет поджечь мир. Президент Польши добавил, что мир стал свидетелем крупнейшего военного конфликта со времен Второй мировой войны.
Он с теми же признаками: убийством мирного населения, обстрелом гражданской инфраструктуры, пыткой пленных, провоцирование голода в разных уголках мира и другими формами нарушения норм международного права,
– заявил Дуда о нарушениях со стороны России.
Он добавил, что путинская агрессия в Украине формирует "коалицию зла" в мире, а создаваемую годами модель мировой безопасности сейчас разрушается. Дуда подчеркнул, что Россия не остановится на Украине, если сможет победить. Более того, это также "будет ободрять" других агрессоров в мире.
"Война в Украине имеет символическое и психологическое значение. Если Путин выиграет в Украине – это отправит четкий сигнал всему миру, все его сторонники будут усиливать свою деятельность против западного мира. Мы должны помнить, что именно на это рассчитывают в Кремле, что мы устанем от войны", – подчеркнул президент Польши.
Вместе с тем Дуда заметил, что никто в мире не должен давить касательно переговоров с оккупантами. Вместо этого он призвал мир и дальше поддерживать и оказывать помощь Украине, ведь Россия может пойти дальше.
Другие страны в Восточной Европе, Кавказе, Центральной Азии могут стать следующей жертвой России. Я уверен, что если Россия выиграет эту войну, если она победит, она нападет на следующую страну. Это типичное поведение для русского империализма. Они будут нападать снова и снова. Украина должна выиграть эту войну и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь нашим украинским товарищам,
– заявил Дуда.
В Давосе стартовал Украинский завтрак
Украинский завтрак – традиционное частное мероприятие, которое проводится в рамках Всемирного экономического форума с 2005 года.
В этом году в нем принимают участие:
- президент Польши Анджей Дуда,
- министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон,
- министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде,
- председатель правления и исполнительный директор General Atlantic Билл Форд,
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
- министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен,
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович,
- соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group Дэвид Рубенштейн,
- министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский,
- профессор истории и мировой политики Йельского университета Тимоти Снайдер,
- первый вицепремьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и другие.