09:48, 18 січня

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав світ допомагати ЗСУ, зокрема – купувати автомобілі для фронту. Він додав, що особисто вже передав 3 автомобілі для українських захисників.

Я звертаюся до всіх тут: якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів, і ви хочете допомогти, купуючи пікап, то це буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту,

– поділився Сікорський.

Коментуючи питання переговорів з окупантами, глава МЗС Польщі поділився одним із "законів Сікорського" про зовнішню політику: "Ніколи немає нестачі кишенькових Чемберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити".