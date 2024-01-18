Захід розпочався о 08:30 за київським часом. Які головні заяви прозвучали на Українському сніданку – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми "Заморожений конфлікт" та збиті російські літаки: ключові заяви Зеленського у Давосі
Сікорський закликав купувати пікапи для ЗСУ
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав світ допомагати ЗСУ, зокрема – купувати автомобілі для фронту. Він додав, що особисто вже передав 3 автомобілі для українських захисників.
Я звертаюся до всіх тут: якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів, і ви хочете допомогти, купуючи пікап, то це буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту,
– поділився Сікорський.
Коментуючи питання переговорів з окупантами, глава МЗС Польщі поділився одним із "законів Сікорського" про зовнішню політику: "Ніколи немає нестачі кишенькових Чемберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити".
Латвія є членом НАТО, але ми однаково готуємося до війни, – Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна хоч і є членом НАТО, однак у світі повинні бути готові до війни з агресором. Він додав, що, окрім воєнної підготовки, необхідно бути готовими до різних провокацій гібридної війни від Росії.
Оборонна промисловість має посилювати свій потенціал з двох причин – і щоб допомагати Україні, і щоб нам самим мати більше обладнання і техніки, оскільки закуповувати її часом довше, ніж виробляти,
– заявив Рінкевичс.
Путін ненавидить цей світ, – Фріланд
Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд наголосила, що Путін ненавидить цей світ, адже він програє у ньому. Тому він хоче повернутися до життя ХІХ століття, коли країни конкурували на зовсім іншому рівні. Окрім того, вона підкреслила, що російському президенту байдуже на людські життя.
Це загроза для нас усіх, для всього світу. Тому що успішна Росія – небезпека для всього світу,
– наголосила Фріланд
Вона додала, що це не Україна має дякувати за допомогу партнерам, а усі країни світу мають бути вдячними ЗСУ, які боронять увесь світ від агресора. До слова, завершуючи свій виступ, Фріланд заговорила українською та особисто подякувала неймовірному українському народові.
Поки ви обговорюєте, в Україні гинуть, – Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що від початку повномасштабної війни країни Заходу боялися ескалації. Однак ворог постійно порушує норми міжнародного права. Тому Кулеба закликав посилювати військову підтримку.
Першочерговою потребою глава МЗС вважає посилення ППО, яке формується не лише із ЗРК, а й літаків та засобів РЕБ.
Той, хто контролює небо, контролює кінець війни,
– заявив Кулеба.
Він також додав, що кожна країна довгий час веде дискусії щодо надання допомоги, однак у цей час в Україні гинуть люди. Тому Кулеба закликав партнерів зробити 2 важливих кроки:
- змусити технічних фахівців сісти за стіл переговорів і узгодити оборонну промисловість, оскільки жодна країна не може самостійно задовольнити потреби війни, тому необхідно співпрацювати з іншими країнами;
- передача заморожених активів.
Якщо ми візьмемо заморожені російські активи лише в трьох країнах – Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії – то цього буде достатньо, аби відновити всю пошкоджену інфраструктуру України: аеропорти, мости та дороги. А якщо надати Україні 120 мільярдів євро активів, що зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії, їх буде достатньо, аби Україна отримала багато зброї, а також змогла відновити лікарні та школи,
– наголосив Кулеба.
Кемерон також розкритикував тих, хто говорить, що "війна в Україні йде не туди". Він наголосив, що так звана "спецоперація" стала стратегічною катастрофою для Путіна.
У нього 300 тисяч вбитих, НАТО стає сильнішим. Він втратив 20% Чорноморського флоту. Він втратив половину територій, яку вдалося окупувати на початку повномасштабного вторгнення,
– заявив Кемерон про невдачі Путіна.
Міністр Великої Британії підкреслив, що Україна успішно протистоїть ворогу й дає йому відсіч. Тому Кемерон закликає партнерів бути терплячими й не припиняти підтримку України.
Ми в 25 разів потужніші за російську економіку, – Кемерон
Кемерон підтримав Дуду у тому, що необхідно посилювати підтримку України, а не схиляти її до переговорів з окупантами. Він наголосив, що процес "замирення" не зупинить агресію, адже вона може "відродитися" через кілька років з потужнішою силою.
Він наголосив, що економіка країн Європи та США у 25 разів потужніша за російську, тому країни мають докласти максимальних зусиль, аби допомогти Україні перемогти агресора.
Путін думає, що він нас пересилить і ми (країни світу – 24 Канал) уже втомлені. Але ми повинні показати, що цього зовсім немає. Якщо ми всі зберемо всі наші економічні потенціали, то ми в 25 разів більші за російську економіку. Від нас вимагається, щоб це було ефективно зроблено, і тоді ми приведемо процес до логічного завершення,
– наголосив Кемерон.
Міністр закордонних справ Великої Британії до прикладу навів США, які витратили усього 10% оборонного бюджету на підтримку України. Однак це дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Кемерон наголосив, що це чудовий результат.
Росія не зупинеться в Україні, – Дуда
Анджей Дуда заяви, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу світ став свідком зародження російського імперіалізму, який хоче підпалити світ. Президент Польщі додав, що нині світ став свідком найбільшого воєнного конфлікту з часів Другої світової війни.
Він з тими самими ознаками: вбивством мирного населення, обстрілом цивільної інфраструктури, тортурами полонених, провокування голоду в різних куточках світу й іншими формами порушення норм міжнародного права,
– заявив Дуда про порушення з боку Росії.
Він додав, що путінська агресія в Україні формує "коаліцію зла" у світі, а модель світової безпеки, яку створювали роками, нині руйнується. Дуда наголосив, що Росія не зупиниться в Україні, якщо зможе перемогти. Ба більше, це також "буде підбадьорювати" інших агресорів у світі.
"Війна в Україні має символічне і психологічне значення. Якщо Путін виграє в Україні – це відправить чіткий сигнал усьому світові, усі його прихильники будуть посилювати свою діяльність проти західного світу. Коли ми все частіше чуємо про втому від війни в Європі. Ми повинні пам'ятати, що саме на це розраховують у Кремлі, що ми втомимося від війни", – наголосив президент Польщі.
Разом з тим Дуда зауважив, що ніхто у світі не повинен тиснути щодо переговорів з окупантами. Натомість він закликав світ і далі підтримувати та надавати допомогу Україні, адже Росія може піти далі.
Інші країни у Східній Європі, Кавказ, Центральна Азія можуть стати наступною жертвою Росії. Я впевнений, що якщо Росія виграє цю війну, якщо вона переможе, то вона нападе на наступну країну. Це типова поведінка для російського імперіалізму. Вони будуть нападати знову і знову. Україна повинна виграти цю війну і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти нашим українським товаришам,
– заявив Дуда.
У Давосі стартував Український сніданок
Український сніданок – традиційний приватний захід, який проводять у рамках Всесвітнього економічного форуму з 2005 року.
Цьогоріч у ньому беруть участь:
- президент Польщі Анджей Дуда,
- міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон,
- міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде,
- голова правління і виконавчий директор General Atlantic Білл Форд,
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,
- міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен,
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович,
- співзасновник і співголова правління The Carlyle Group Девід Рубенштейн,
- міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський,
- професор історії та світової політики Єльського університету Тімоті Снайдер,
- перша віцепрем'єрка – міністр економіки України Юлія Свириденко та інші.