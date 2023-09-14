Украинские пилоты получили разрешение для полетов на истребителях Gripen

Украинские пилоты успешно прошли ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. От успеха пилотов зависят условия передачи этих истребителей Украине.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты истребителей Gripen. Сообщается, что наши пилоты прошли ознакомительную подготовку.

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В Швеции положительно оценили подготовку пилотов

Подготовка включает испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также инструктаж наземного персонала.

По словам Министра обороны, опыт, полученный во время ознакомительной подготовки, станет основой для определения наличия условий для отправки самолетов Gripen на Украину.

Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо,

– сказал он.

Что известно об истребителе Gripen Это легкий истребитель, созданный для обеспечения боевой эффективности в различных задачах, таких как воздушная борьба, наземный боевой обстрел, разведка и другие. Этот истребитель был принят на вооружение рядом стран.

Что известно о передаче Украине истребителей Gripen