Будет необычный сценарий: военный обозреватель о деталях украинского контрнаступления

Ранее украинское контрнаступление действительно сдерживали неблагоприятные погодные условия. Сейчас они улучшились, заметно начала просыхать почва и уже можно говорить о большей активности в зоне боевых действий.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что на каком направлении начнется эта активность – неизвестно по понятным причинам.

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Оккупанты паникуют

Россияне очень паникуют из-за украинского контрнаступления, а вместе с ними и гауляйтеры на временно оккупированных территориях, сказал Коваленко. Это потому, что российское командование не знает планов украинских Сил обороны и это несомненный плюс.

Во-первых, это демонстрирует, насколько плохо работает российская разведка в этом направлении. Во-вторых, показывает, насколько мы смогли минимизировать полезность любой информации для врага, несмотря на то, что она так пульсирует в медийном пространстве. Следовательно, они не знают по каким направлениям, в каком количестве, по какому сценарию будут происходить контрнаступательные действия,

– отметил он.

Александр Коваленко об украинском контрнаступлении: смотреть видео

Эксперт добавил, что оккупанты сразу на 4 направлениях проводят хаотическую подготовку: Херсонском, Запорожском, Донецком и Луганском.

"Не думаю, что контрнаступательные действия будут происходить по 4 направлениям сразу, но там, где они будут, будет необычный сценарий. Поэтому россияне даже если бы знали, не смогли это остановить", – уверен спикер.

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