Будет необычный сценарий: военный обозреватель о деталях украинского контрнаступления
Ранее украинское контрнаступление действительно сдерживали неблагоприятные погодные условия. Сейчас они улучшились, заметно начала просыхать почва и уже можно говорить о большей активности в зоне боевых действий.
Об этом в эфире 24 Канала отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что на каком направлении начнется эта активность – неизвестно по понятным причинам.
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Оккупанты паникуют
Россияне очень паникуют из-за украинского контрнаступления, а вместе с ними и гауляйтеры на временно оккупированных территориях, сказал Коваленко. Это потому, что российское командование не знает планов украинских Сил обороны и это несомненный плюс.
Во-первых, это демонстрирует, насколько плохо работает российская разведка в этом направлении. Во-вторых, показывает, насколько мы смогли минимизировать полезность любой информации для врага, несмотря на то, что она так пульсирует в медийном пространстве. Следовательно, они не знают по каким направлениям, в каком количестве, по какому сценарию будут происходить контрнаступательные действия,
– отметил он.
Александр Коваленко об украинском контрнаступлении: смотреть видео
Эксперт добавил, что оккупанты сразу на 4 направлениях проводят хаотическую подготовку: Херсонском, Запорожском, Донецком и Луганском.
"Не думаю, что контрнаступательные действия будут происходить по 4 направлениям сразу, но там, где они будут, будет необычный сценарий. Поэтому россияне даже если бы знали, не смогли это остановить", – уверен спикер.
Украинское контрнаступление: последние новости
- В последние дни враг совершает информационные "вбросы" относительно украинского контрнаступления. Речь идет о Херсонском и Запорожском направлениях, высадке десанта и активизации на разных участках фронта. Впрочем, реагировать на это не стоит и важно сохранять информационную тишину.
- Украинские защитники усиленно готовятся дать отпор врагу на фронте – получают западное вооружение и тренируются. Боец ВСУ спрогнозировал хорошие новости, которые могут прозвучать в скором времени.
- Во временно оккупированном Крыму в последнее время беспокойно из-за постоянных "хлопков". Оккупанты суетятся, строят оборонительные сооружения и ожидают контрнаступление с моря.