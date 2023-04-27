Украина будет получать военную помощь и в мае: станет ли будущее контрнаступление решающим

Украинская сторона готовится к контранступальным действиям по освобождению временно оккупированных территорий. Впрочем, они могут повторяться в течение определенного времени.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Запад и дальше будет поддерживать Украину.

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Сценарии развития контрнаступления

Александр Коваленко сообщил, что сценарии развития украинского контрнаступления покажут, будет ли хватать техники, которую мы получили от международных партнеров.

По его мнению, прогнозирование возвращения в состав Украины всех оккупированных территорий звучит достаточно оптимистично.

Мы не вернемся к границам 1991 именно благодаря этому контрнаступлению. Мы понимаем, что будут и следующие контрнаступления,

– убежден он.

К тому же, нужная техника у нас будет. Только от США в мае ожидается 2 пакета военной помощи. ВСУ получат легкобронированную технику, боеприпасы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня.

Украине и дальше будет помогать Запад

Александр Коваленко подчеркнул, что техника от западных партнеров будет и дальше нужна, чтобы усиливать наши возможности в дальнейшем развитии контрнаступательных действий уже по другим направлениям. Произойдет это уже после окончания активной фазы освобождения украинских территорий.

По его словам, внимание всего мира приковано к подготовке Украины к контрнаступлению.

Все эти заявления исключительно в формате понимания того, что происходит с нашей международной поддержкой и с тем, какие у нас есть возможности,

– объяснил он.

К тому же неизвестно, удастся ли освободить Крым во время первой волны контрнаступления. Это прогнозирует дальнейшие контрнаступательные действия.

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