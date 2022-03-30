"Украинское сафари продолжается": военные "демилитаризировали" 14 единиц техники оккупанта
30 марта 2022 , 15:10Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ
Вчера, 29 марта, артиллеристы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов.
О пополнении "демилитаризированной" техники рассказали на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Кроме списка, организация поделилась фотографиями уничтоженного металлолома врага.
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Что именно удалось "демилитаризировать"
Украинским военным удалось уничтожить или повредить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:
- КАМАЗ – 2 единицы (повреждено);
- Тигр – 1 единица (уничтожено);
- 2С19 – 2 единицы (1 система уничтожена);
- БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) – 1 единица (повреждено);
- БТР – 3 единицы (все повреждены);
- ГАЗ-66 – 1 единица (уничтожено);
- БМП – 1 единица (уничтожено);
- ИМР – 1 единица (повреждено);
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 единица (уничтожено).
Киевщина. Демилитаризация оккупационных войск идет по плану,
– указано в подписи фото.
ВСУ "демилитаризировали" 14 единиц техники оккупанта: яркое фотодоказательство
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