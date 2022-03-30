"Украинское сафари продолжается": военные "демилитаризировали" 14 единиц техники оккупанта

Вчера, 29 марта, артиллеристы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов.

О пополнении "демилитаризированной" техники рассказали на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Кроме списка, организация поделилась фотографиями уничтоженного металлолома врага.

Читайте также Из-за обстрела оккупантов в Лисичанске пострадала вся семья: 2 детей в тяжелом состоянии

Что именно удалось "демилитаризировать"

Украинским военным удалось уничтожить или повредить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:

КАМАЗ – 2 единицы (повреждено);

Тигр – 1 единица (уничтожено);

2С19 – 2 единицы (1 система уничтожена);

БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) – 1 единица (повреждено);

БТР – 3 единицы (все повреждены);

ГАЗ-66 – 1 единица (уничтожено);

БМП – 1 единица (уничтожено);

ИМР – 1 единица (повреждено);

КАМАЗ КЕТЛ – 1 единица (уничтожено).

Киевщина. Демилитаризация оккупационных войск идет по плану,

– указано в подписи фото.

ВСУ "демилитаризировали" 14 единиц техники оккупанта: яркое фотодоказательство

К теме – Потери врага по состоянию на 30 марта: смотрите видео