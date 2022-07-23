Сколько стоит зерно, и как изменилась цена по сравнению с прошлым годом: обьяснение от KSE

С начала полномасштабной войны мировые цены на зерно выросли почти в 2 раза. Внутренние – обрушились на 30% – 50%.

Об этом 24 каналу рассказал вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский. По его словам, внутренние цены упали из-за того, что российские оккупанты коварно заблокировали порты в Украине. Продукцию трудно вывезти из-за дорогостоящей логистики. На ситуацию может повлиять еще и обстрел Одессы.

По теме Похоже, обстрелом Одесского порта россияне хотели послать нам сигнал, – ОК "Юг"

Мир чувствительно реагирует на войну в Украине

Последние новости о договоренностях между Украиной, Турцией, ООН и россией по вывозу зерна сразу повлияли на мировые цены на зерно. Они упали на 6%: все ожидают, что будет больше зерна, потому и снизилась цена. А спрос в этот период достаточно стабилен.

Нивьевский подчеркнул, что цена может снова начать подниматься из-за обстрелов Одесского морского порта. Это, скорее всего, произойдет в понедельник. Ведь сейчас суббота – большинство людей выходные.

Мир ощущает недостаток продукции и чувствительно реагирует на происходящие у нас события. Сейчас интересно было бы посмотреть, как мировые рынки отреагировали на обстрел Одессы. Думаю, что в понедельник рынки сильно отреагируют на это, – отметил эксперт.

Украинским производителям важно, чтобы удалось наладить вывоз продукции через моря. Тогда, по оценкам Нивьевского, внутренние цены на зерно вырастут грубо на 100 долларов. Это серьезно улучшит ситуацию с оборотными средствами у сельхозпроизводителей.

Эксперт много общался с представителями сферы. Большинство говорят, что при нынешней ситуации они буквально уходят в серьезный минус. Многим было бы выгодно вообще не сеять ни весной, ни осенью.

Посеялись, уложились, взяли кредиты и сейчас гораздо большие минусы, чем если бы ничего не делали. Это нередкие случаи. Для сельхозпроизводителей каждое повышение цены – это отлично. А лучший вариант – разблокировка портов, – рассказал эксперт.

Нивьевский об ударах россиян по Одесскому порту: смотрите видео

Обстрел по Одесскому порту: главное