Россия заблокировала более 50 кораблей с украинским зерном, – Боррель

В Москве приняли решение, которое еще раз свидетельствует о том, что Россия – это террористическое государство. Собственно, Кремль снова начал блокировать "зерновые соглашения". Это подтвердили в Европейском Союзе.

В понедельник, 17 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с украинским зерном. По его словам, Россия заблокировала около 50 судов в Черном море с агропродукцией.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

"Последствия войны влияют на всех нас"

Как отметил Боррель, Европа будет направлять свои усилия для того, чтобы инициатива с возможностью экспорта украинского зерна действовала и дальше. Собственно, благодаря ей уже удалось вывезти из нашего государства около 25 миллиардов тонн продукции и доставить в те страны, которые в этом нуждаются.

Последствия войны влияют на всех нас. Россия вновь блокирует 50 кораблей с зерном в Черном море, которое срочно необходимы. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействовать экспорту через пути солидарности ЕС, которые принесли миру 25 миллиардов тонн зерна,

– говорится в заявлении.

"Зерновой коридор" должен работать

На днях в Министерстве развития общин сообщили, что соглашения по экспорту украинского зерна под угрозой срыва. В источнике говорится, что уже второй раз за апрель враждебное государство блокирует корабли с агропродукцией.

Конечно, Киев будет пытаться делать все, чтобы решить этот вопрос. В частности, 18 апреля в Турцию должен прибыть вице-премьер Украины Александр Кубраков, где во время переговоров поднимет этот вопрос.

В то же время госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк убеждена, что Россия намерена такими действиями нанести удар по украинской экономике и замедлить экспорт продовольствия. По ее словам, Москва должна перестать блокировать "зерновые соглашения", поскольку украинская продукция для определенных стран жизненно важна.