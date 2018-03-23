Украинское СИЗО унижает человеческое достоинство, – Савченко

С депутатского кресла – на скамью подсудимых. В Шевченковском суде началось заседание по делу Надежды Савченко. Она заявила, что украинское СИЗО ничем не отличается от российского.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил Роман Пагулич.

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Заседание началось вовремя, в 10:30. Перед заседанием журналисты успели пообщаться с подозреваемой в организации терактов. Журналисты спросили Савченко, жалеет ли она, что поддерживала журналистские или дружеские взаимоотношения со многими народными депутатами, учитывая, что многие из них проголосовали за то, чтоб снять с нее неприкосновенность.

У меня нет друзей. Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда. Я не очаровываюсь и не разочаровываюсь. Я знаю соответствующую цену каждому человеку, с которым проработала 2 года. Я верю в украинский народ, но не верю в украинскую власть,

– отметила Надежда Савченко.

По словам корреспондента, заседание начали с того, что дали разрешение на то, чтобы выпустить Надежду Савченко из так называемого "аквариума", где она может находиться рядом со своими защитниками. В судебном зале прокуроры продолжают зачитывать те документы, с которыми ранее имели возможность ознакомиться народные депутаты – 17 страниц показаний, которые обнародовали следователи. Это данные, которые они нашли во время слежки за Владимиром Рубаном.

"После окончания должны выступать защитники Савченко, а также сама задержанная. По тем обвинениям, которые инкриминируют Савченко, она либо отправится в СИЗО на 60 суток, либо выйдет отсюда свободным человеком. Ей инкриминируют подготовку к теракту. Обращая внимание на то, как реагировали депутаты на эти доказательства, скорее всего этого не произойдет", – сообщил Роман Пагулич.

Скандал с Надеждой Савченко начался на прошлой неделе. Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нардеп пришла на заседание парламента с гранатами в сумке. После этого слово взял генпрокурор Юрий Луценко. Он сообщил, о том, что имеет доказательства, что Савченко со своим подельником Владимиром Рубаном хотели свергнуть конституционный строй в Украине и захватить власть. Для этого готовили теракт в Верховной Раде. А еще планировали покушения на первых лиц государства. В частности, и Президента Украины. Также Савченко подозревают в незаконном вывозе оружия с оккупированной территории. Этот факт нардеп подтвердила. Но назвала это собственной спецоперацией.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.