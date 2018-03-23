Українське СІЗО принижує людську гідність, – Савченко

З депутатського крісла – на лаву підсудних. У Шевченківському суді розпочалося засідання у справі Надії Савченко. Вона заявила, що українське СІЗО нічим не відрізняється від російського.

Про це повідомив у ефір 24 Каналу Роман Пагулич.

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Засідання відбулося вчасно о 10:30. Перед засіданням журналісти встигли поспілкуватися з підозрюваною в організації терактів. Журналісти запитали Савченко, чи шкодує вона, що підтримувала журналістські, чи то дружні взаємини із багатьма народними депутатами, враховуючи те, що багато хто з них проголосував за те, що зняти з неї недоторканість.

У мене немає друзів. Запам’ятайте, будь ласка, це раз і назавжди. Я не зачаровуюся і не розчаровуюся. Я знаю відповідну ціну кожній людині з якою пропрацювала 2 роки. Я вірю в український народ, але не вірю в українську владу,

– наголосила Надія Савченко.

За словами кореспондента, засідання почали із того, що дали дозвіл на те, щоб випустити Надію Савченко із так званого «акваріуму», де вона може перебувати поруч зі своїми захисниками. В судовому залі прокурори продовжують зачитувати ті документи, з якими раніше мали змогу ознайомитися народні депутати – 17 сторінок свідчень, які оприлюднили слідчі. Це дані, які вони знайшли під час стеження за Володимиром Рубаном.

"Після закінчення мають виступати захисники Савченко, а також сама затримана. За тими звинуваченнями, які інкримінують Савченко, вона або відправиться у СІЗО на 60 діб, або вийде звідси вільною людиною. Їй інкримінують підготовку до теракту. Звертаючи увагу на те, як реагували депутати на ці докази, швидше за все цього не станеться", – повідомив Роман Пагулич.

Скандал із Надією Савченко почався минулого тижня. Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що нардеп прийшла на засідання парламенту із гранатами в сумці. Після цього слово взяв генпрокурор Юрій Луценко. Він повідомив, про те, що має докази, що Савченко із своїм поплічником Володимиром Рубаном хотіли повалити конституційний лад в Україні й захопити владу. Для цього готували теракт у Верховній Раді. А ще планували замахи на перших осіб держави. Зокрема, і Президента України. Також Савченко підозрюють у незаконному вивезенні зброї з окупованої території. Цей факт нардеп підтвердила. Але назвала це власною спецоперацією.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.