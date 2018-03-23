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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Я не можу нормально роздягнутися, – Савченко розповіла про ніч проведену в СІЗО

1976 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко стверджує, що український СІЗО нічим не відрізняється від російського, а в деяких моментах навіть є гіршим.

Таку заяву вона зробила у Шевченківському райсуді Києва, де їй обирають міру запобіжного заходу.

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За словами політика, її камера є повністю "утиканою" камерами відеоспостереження.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність. Камери стоять так, що я не можу роздягнутися, щоб цього не було видно. Камери стоять так, що я не можу в туалет сходити.... В принципі це в деяких моментах навіть гірше, аніж у СІЗО у ворога", – наголосила парламентарка.

Водночас Савченко підкреслила, що борючись за європейський шлях, ми не побачили хоча б європейські в'язниці в Україні.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко СІЗО Судді
Джерело: 24 Канал
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