В украинском плену находятся не менее 600 российских оккупантов
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что общее число российских пленных составляет около 600 человек.
Об этом она рассказала в эфире единого телемарафона вечером 4 апреля, сообщает 24 канал. По словам Верещук, сейчас необходимы следующие шаги для работы с пленными.
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Следующий шаг – создание лагеря пленных
Согласно требованиям международного гуманитарного права, для них в Украине должен быть построен специальный лагерь. Сегодня вместе с коллегами-министрами мы проводили совещание по этому вопросу,
– отметила Верещук.
По ее словам, среди других вопросов, которые обсуждались на совещании – как заставить Россию допустить Красный Крест к украинским военнопленным.
Некоторые из них (находятся в плену, – ред.) еще с 2014 года, в том числе и женщин, содержат на территории Донецкой и Луганской областей,
– отметила министр.
Ранее министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему Украине нужно как можно больше пленных военных. По его словам, это даст несколько важных преимуществ. В первую очередь, военнопленные – это важный ресурс, который впоследствии можно обменять на украинцев. В свою очередь должное отношение к оккупантам может убедить сдаваться в плен.
Обратите внимание – брифинг Ирины Верещук: смотрите видео