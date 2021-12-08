Украину 9 декабря покроет гололедица: где будет опаснее всего
Источник:телеграм ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 9 декабря в Украине следует ждать гололеда. Из-за этого спасатели объявили желтый уровень опасности.
В северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололед (лед на стволах, ветках, проводах). Что касается дорог западных и северных областей, то здесь следует ожидать гололедицу.
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Внимательными следует быть и водителям Киева, поскольку дороги города тоже покроет лед. В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.Справка. Во время желтого уровня опасности могут с нарушениями работать службы электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Движение транспорта останавливается.
Погода в Украине: последние новости
- На западе Украины 9 декабря температура воздуха опустится до -5°C, но на востоке и юге прогнозируют до +7°C.
- Солнечная погода 9 декабря будет только на Закарпатье. В других регионах будет облачно, однако без осадков.
- В ряде морских портов Украины ввели ограничения из-за ухудшения погодных условий.
Полный текст публикации ГСЧС
Внимание! Предупреждение о гололедице!
9 декабря в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица (І уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 9 декабря на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.