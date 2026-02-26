Украину атаковали десятки ракет и более 420 БПЛА: сколько попаданий и как работала ПВО

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Силы ПВО сбили более 400 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Сколько целей России выпустила на украинские города?

Враг начал масштабную атаку на Украину с вечера 25 февраля. По информации Воздушных сил, по состоянию на утро 26 февраля российские войска выпустили на мирные украинские города:

2 противокорабельные ракеты "Циркон",

11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400",

24 крылатые ракеты Х-101,

2 управляемые авиационные ракеты Х-69,

а также 420 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие.

Для этого враг использовал пусковые площадки на территории Миллерово, Курска, Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, что в России, и Гвардейское на ВОТ Крыма.

Для отражения воздушной вражеской атаки была привлечена украинская авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы Сил обороны.

В ВС сообщили, что по состоянию на 10 утра защитникам удалось сбить или обезвредить 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА.

К сожалению, на 32 локациях зафиксировано падение обломков 5 вражеских баллистических ракет и 46 ударных дронов.

В то же время, говорят в ВС, данные о еще нескольких российских ракет уточняются. Также там отметили, что атака на Украину продолжается до сих пор.

Где гремели взрывы 26 февраля?