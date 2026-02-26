Украину атаковали десятки ракет и более 420 БПЛА: сколько попаданий и как работала ПВО
- В ночь на 26 февраля российские войска нанесли массированный удар по Украине, выпустив 2 противокорабельные ракеты, 11 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 420 ударных БПЛА.
- Силы ПВО Украины смогли сбить или обезвредить 2 противокорабельные ракеты, 4 баллистические ракеты, 24 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 374 ударных БПЛА, но обломки ракет и дронов упали на 32 локациях.
В ночь на 26 февраля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Силы ПВО сбили более 400 вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Сколько целей России выпустила на украинские города?
Враг начал масштабную атаку на Украину с вечера 25 февраля. По информации Воздушных сил, по состоянию на утро 26 февраля российские войска выпустили на мирные украинские города:
- 2 противокорабельные ракеты "Циркон",
- 11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400",
- 24 крылатые ракеты Х-101,
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-69,
- а также 420 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие.
Для этого враг использовал пусковые площадки на территории Миллерово, Курска, Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, что в России, и Гвардейское на ВОТ Крыма.
Для отражения воздушной вражеской атаки была привлечена украинская авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и беспилотные системы, мобильные огневые группы Сил обороны.
В ВС сообщили, что по состоянию на 10 утра защитникам удалось сбить или обезвредить 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА.
К сожалению, на 32 локациях зафиксировано падение обломков 5 вражеских баллистических ракет и 46 ударных дронов.
В то же время, говорят в ВС, данные о еще нескольких российских ракет уточняются. Также там отметили, что атака на Украину продолжается до сих пор.
Где гремели взрывы 26 февраля?
Вечером 25 февраля тревогу объявили в Полтавской области – Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА. Уже в 23:32 в СМИ появилась информация о серии взрывов. Впоследствии местные власти сообщили о попадании российских дронов в объекты промышленного предприятия в Полтавском районе и разрушении частного домовладения и линии электропередач в Лубенском районе.
Под утро враг нанес удар по Киеву – в нескольких районах зафиксированы разрушения. В Дарницком поврежден девятиэтажный жилой дом, выбиты окна и двери. В Голосеевском пожар вспыхнул на территории частной усадьбы. Также огонь охватил гаражи. В Печерском районе загорелся жилой дом на два этажа, а в Днепровском повреждена инфраструктура.
Этой ночью под ударом оказалась Винницкая область – удар врага разрушил или повредил 20 жилых домов в области.