"Неизвестные дроны" атаковали Украину: в Воздушных силах объяснили, использует ли враг новые БпЛА
Российские войска продолжают систематически выпускать ударные дроны по территории Украины. Так, недавно появилась информация, что враг атаковал не только "Шахедами", а еще и БпЛА неизвестного типа.
Сейчас необходимо подождать, чтобы эксперты смогли определить, каким типом дронов атаковали в ночь на 28 апреля. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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"Не стоит искать сенсации"
Евлаш рассказал, что сейчас нужно время для установления типа дронов, которым атаковали южные города. Он также отметил, что россияне атаковали с оккупированной части Херсонщины, а потому время подлета к городу, где сбили "неизвестный дрон", был минимальным.
Поэтому выявить, что это был за дрон, когда он находится в воздухе, достаточно сложно. Для этого предварительно можно использовать только параметры приблизительные высоты и скорости по которым можно установить, что это за дрон. Однако, для детально установления необходима экспертиза специалистов,
– пояснил спикер.
Он также заявил, что в этом вопросе "не стоит искать сенсации", ведь с высокой вероятностью "неизвестным дроном" был БпЛА "Шахед".
"Иногда, из-за малого промежутка времени, из-за малой дистанции, сложно установить сразу, что это был за дрон", – добавил Евлаш.
Атака дронами 28 апреля: что известно
- В ночь на 28 апреля россияне запустили 4 беспилотника типа "Шахед" и 5 дронов неустановленного типа. Защитникам неба удалось уничтожить все "Щахеды", а также 1 БпЛА неустановленного типа.
- Беспилотники запускали с мыса Чауда в Крыму, из Белгородской области и с оккупированной территории Херсонщины. Кроме того, российские войска также запускали С-300 из Белгородской области.
- Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказывал, что "неизвестные дроны" – это именно разведывательные, а не боевые БПЛА.