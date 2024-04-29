"Неизвестные дроны" атаковали Украину: в Воздушных силах объяснили, использует ли враг новые БпЛА

Российские войска продолжают систематически выпускать ударные дроны по территории Украины. Так, недавно появилась информация, что враг атаковал не только "Шахедами", а еще и БпЛА неизвестного типа.

Сейчас необходимо подождать, чтобы эксперты смогли определить, каким типом дронов атаковали в ночь на 28 апреля. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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"Не стоит искать сенсации"

Евлаш рассказал, что сейчас нужно время для установления типа дронов, которым атаковали южные города. Он также отметил, что россияне атаковали с оккупированной части Херсонщины, а потому время подлета к городу, где сбили "неизвестный дрон", был минимальным.

Поэтому выявить, что это был за дрон, когда он находится в воздухе, достаточно сложно. Для этого предварительно можно использовать только параметры приблизительные высоты и скорости по которым можно установить, что это за дрон. Однако, для детально установления необходима экспертиза специалистов,

– пояснил спикер.

Он также заявил, что в этом вопросе "не стоит искать сенсации", ведь с высокой вероятностью "неизвестным дроном" был БпЛА "Шахед".

"Иногда, из-за малого промежутка времени, из-за малой дистанции, сложно установить сразу, что это был за дрон", – добавил Евлаш.

Атака дронами 28 апреля: что известно