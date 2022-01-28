В Украину через неделю приедут главы МИД Германии и Франции – Бербок

28 января 2022 , 23:56
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Источник:

Интерфакс-Украина

Через неделю в Украину наведаются глава МИД Германии Анналена Бербок с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Политики планируют отправиться на Донбасс.

Таким образом руководители внешних ведомств двух стран хотят поддержать миссию ОБСЕ. Об этом заявила Анналена Бербок в Бундестаге.

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Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, опять посетим Украину и контактную линию за неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там,
– сказала она.

По словам Бербок, ей сообщали о том, что на Донбассе страдают люди. Якобы о них забыли, хотя должны говорить о безопасности и мире в этом регионе.

Также во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину они должны встретиться с главой МИД Дмитрием Кулебой. Дипломаты должны детально обсудить перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.

Позиция Германии и Франции

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Автор: Оксана Княжик