В Украину через неделю приедут главы МИД Германии и Франции – Бербок

Через неделю в Украину наведаются глава МИД Германии Анналена Бербок с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Политики планируют отправиться на Донбасс.

Таким образом руководители внешних ведомств двух стран хотят поддержать миссию ОБСЕ. Об этом заявила Анналена Бербок в Бундестаге.

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Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, опять посетим Украину и контактную линию за неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там,

– сказала она.

По словам Бербок, ей сообщали о том, что на Донбассе страдают люди. Якобы о них забыли, хотя должны говорить о безопасности и мире в этом регионе.

Также во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину они должны встретиться с главой МИД Дмитрием Кулебой. Дипломаты должны детально обсудить перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.

Позиция Германии и Франции

Глава МИД Германии во время визита в Киев 17 января заявляла, что страна делает все для перезапуска нормандского формата. Также Бербок уверяла, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Анналена Бербок высказывалась и относительно поставок оружия Украине. Ведь Германия отказывается от этого. Она заявляла, что споры на этом фоне не должны внести раскол между странами Запада.

Во время речи на заседании Европарламента и на фоне агрессии со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон призвал к стратегическому перевооружению безопасности Европы. Он также подчеркивал открытый диалог с Россией.

Также президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским коллегой по телефону. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

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