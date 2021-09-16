В Украину еще вернется потепление и +20 градусов
Источник:"РБК-Украина"
Украинцы до конца сентября еще порадуются потеплению. Однако температура будет соответствовать времени года, поэтому ожидать следует не более чем +15...+20 градусов.
Потепление будет в пределах сентябрьских температур
С каждым последующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Об этом в интервью заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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После каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление,
– подчеркнул Кульбида.
Однако он отметил, что тепло уже не будет таким, как летом.
"Для осени +15...+ 20 градусов абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться. Кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", – отметил синоптик.
В то же время он констатировал: "дело уже идет к зиме".
Как будет меняться погода в Украине на протяжении века
- Начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак заявил, что следующие 50 – 100 лет в Украине будет становиться все теплее. На понижение температуры не будут влиять даже ливни.
- Сейчас в Украине наблюдают тенденцию к повышению температур. Так, в 2020 году среднемесячная температура была выше нормы.
- За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Кроме того, больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы, по мнению Гринчака, уже реальность.