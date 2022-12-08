Непроглядный туман и штормовой ветер: на Украину надвигается опасная погода
Источник:ГСЧС
В Украине 8 – 9 декабря будут царить сложные погодные условия. Почти во всех областях обещают густой туман, усложняющий дорожное движение.
На Украину надвигается непогода
Видимость составит 200 – 500 метров. Поэтому спасатели объявили I уровень опасности, желтый.
Интересно больше будет напоминать осень, – народный синоптик удивил прогнозом на зиму
Учитывая, что во многих регионах Украины выключают уличное освещение после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, видимость будет очень плохой. Потому и водителям, и пешеходам нужно быть крайне осторожными.
Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения,
– отметили в ГСЧС.
Заметим, в Одессе к туману прибавится еще и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 10 – 15 метров в секунду.Обратите внимание! Густой туман обещают не по всей Украине. В частности, его не будет в восточных областях. Там не объявляли опасную погоду.
Интересно +15 градусов и солнце: где в Украине вообще не будет морозов в декабре
Правила поведения водителей во время густого тумана
- Уменьшите скорость движения;
- включите противотуманные фары совместно с ближним светом;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге.
В то же время, всех пешеходов призывают использовать светоотражающие ленты, чтобы водители могли их увидеть.