Украину накроет густой туман: где следует быть внимательными
5 ноября 2021 , 09:33Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Синоптики предупреждают о густом тумане в Украине 5 ноября. Из-за плохой видимости объявили и уровень опасности.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, туманная погода будет почти всюду.
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Украинцев предупреждают о тумане
Густой туман накроет 5 ноября большинство областей. Видимость будет составлять 200 – 500 метров. Поэтому в стране объявили I уровень опасности – желтый.
Аналогичной будет ситуация и в Киеве, там тоже ожидают туман.Обратите внимание! Жители некоторых районов Киева 4 ноября проснулись словно в Сайлент-Хилле. Утром город окутал густой туман, из-за которого видимость кое-где достигала всего несколько десятков метров.
Пожарная опасность
В то же время, по информации Укргидрометцентра, в нескольких областях 5 ноября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности:
- в Винницкой,
- большинства районов Житомирской,
- Хмельницкой,
- Ровненской,
- Донецкой областях.