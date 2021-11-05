Украину накроет густой туман: где следует быть внимательными

Синоптики предупреждают о густом тумане в Украине 5 ноября. Из-за плохой видимости объявили и уровень опасности.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, туманная погода будет почти всюду.

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Украинцев предупреждают о тумане

Густой туман накроет 5 ноября большинство областей. Видимость будет составлять 200 – 500 метров. Поэтому в стране объявили I уровень опасности – желтый.

Аналогичной будет ситуация и в Киеве, там тоже ожидают туман.

Пожарная опасность

Жители некоторых районов Киева 4 ноября проснулись словно в Сайлент-Хилле. Утром город окутал густой туман , из-за которого видимость кое-где достигала всего несколько десятков метров.

В то же время, по информации Укргидрометцентра, в нескольких областях 5 ноября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности:

в Винницкой,

большинства районов Житомирской,

Хмельницкой,

Ровненской,

Донецкой областях.

Пожарная опасность в Украине 5 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра