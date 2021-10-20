Украину накроет штормовой ветер: где ждать непогоды

В Украине в четверг, 21 октября, прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов ожидают мощный ветер.

В то же время метеорологи сообщают о переменной облачности, но без осадков.

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Ветер южный, юго-западный, 7–12 метров в секунду, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15–20 метров в секунду, в Карпатах до 25 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Направление ветра с южных широт, поэтому он принесет теплую воздушную массу и столбики термометров поползут вверх, обеспечивая довольно теплые дни.

"Температура ночью +4...+9 градусов, в восточных областях местами 0...+3 градуса. Днем +13...+18 градусов, на Западе до +20 градусов", – добавили в Укргидрометцентре.



Прогноз погоды на 21 октября / Данные Укргидрометцентра

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