Украину накроют грозы: энергетики обратились к украинцам

Синоптики объявили, что в ближайшие часы Украину накроют грозы и шквальный ветер. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

По данным Гидрометцентра, до конца суток в большинстве регионов страны объявлен желтый уровень опасности – там ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 м/с. Это может привести к негативным последствиям для "расшатанной" российскими обстрелами энергосистемы.

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Энергетики готовы к устранению последствий

В западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы и шквальный ветер в ближайшие часы. В Минэнерго предупредили о возможных последствиях на энергетических предприятиях, отметив, что энергетики готовы к устранению последствий.

Обращаем внимание, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут,

– сообщили в Минэнерго.



Где ожидаются грозы / Укргидрометцентр

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Сегодня, 24 мая, графики почасовых отключений действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей до 24:00.

Повреждения объектов энергетической инфраструктуры после последних 5 массированных российских атак довольно серьезные. Кроме этого, плотная облачность в отдельных регионах мешает солнечным электростанциям работать на максимуме своей мощности в дневные часы.

Сейчас аварийной помощи из Европы не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

Графики почасовых отключений применяют лишь при превышении определенных лимитов объемов для каждой области. Если область потребляет в пределах доведенного лимита, потребителей могут не обесточивать. Если лимит превышен – обесточивания будут происходить по опубликованному облэнерго графику.