Украину накроют проливные дожди и туманы: где ждать непогоду

В Украину снова пришла непогода. 13 октября часть Юга, северные и центральные регионы накроют мощные дожди. Западные области охватило туманом.

Ночью и утром 13 октября в западных областях наблюдали сильный туман. Видимость достигала всего 200 – 500 метров.

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Тем временем в части Украины прогнозируют мощные ливни. Из-за дождя объявили І уровень опасности – желтый.

Где будут ливни:

Одесская,

Николаевская,

Кировоградская,

Черкасская,

Полтавская,

Черниговская,

Сумская область.

В целом осадки прогнозируют в большинстве регионов Украины, кроме западных. Исключение – незначительный дождь пройдет на Закарпатье.

Погода в Украине 13 октября / изображение Укргидрометцентра

Холоднее всего будет на Западе

Несмотря на солнечную погоду, холоднее всего именно в западных регионах. Столбики термометров здесь поднимутся до +8...+12. Такие же показатели и на Севере. Больше всего воздуха прогреется на Луганщине, Донетчине, а также В Крыму и Херсонщине – до +15...+17.

В нескольких регионах – чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в нескольких областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Донецкой и Луганской областях.

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В Карпатах настоящая зима

Отметим, что тем временем в Карпаты уже пришла настоящая зима. На высокогорьях падает снег и температура опустилась ниже нуля. В Черногорском поисково-спасательном посте сообщили о тумане и облачной погоде.