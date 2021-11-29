"Украину не надо вооружать" – российский нарратив, – Кулеба

Относительно конфликта на Донбассе и его разрешения высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 27 ноября была опубликована его беседа с немецкими журналистами.

По его словам, Россия фактически блокирует нормандский формат переговоров. Тем временем как Украина пытается не допустить ухудшения ситуации.

Советуем перечитать Дешевая манипуляция: в Московии – имперская "шиза" через базы НАТО в Украине

Россия – на тонкой грани

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообщался с немецкими журналистами. Одной из острых тем была ситуация на Донбассе и агрессия России.

Кулеба напомнил: еще 2014 год показал, что грань между демонстрацией силы и ее фактическим применением для России – чрезвычайно тонкая.

Этому способствует не только вооружение, но и фактическая блокада Россией нормандского формата и Трехсторонней контактной группы и рост напряженности на границе с Беларусью,

– сказал министр.

Впрочем, по его мнению, есть два фактора, от которых зависит, действительно ли угрозы от России перерастут в военный конфликт – это "стойкость Украины и поддержка ее партнеров". При этом цель Украины в текущей ситуации – не допустить ее ухудшения.

"Украину не надо вооружать" – российский нарратив

Глава МИД Украины также посетовал, что, "к сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать". Это, мол, может побуждать Украину нанести военный удар.

Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе боевым путем,

– в очередной раз заверил Дмитрий Кулеба.

И добавил, что дипломатии есть только одна альтернатива – война, "а Украина не стремится к войне".

Обратите внимание: