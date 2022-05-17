Украину ожидают экстремально поздние заморозки
Источник:АСС
В Украине 18 – 19 мая немного похолодает. Синоптики предупредили о заморозках в Черновицкой области.
Детали об экстремальной погоде
Заморозки на поверхности почвы на равнине составят 0...-1 градус. Об этом сообщила глава Черновицкого областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова.
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В то же время в горах прогнозируют -4...-5 градусов ночью. Уже днем температура воздуха поднимется и будет колебаться в пределах +11...+16 градусов.
В самих Черновцах заморозки будут слабо выражены и на небольшой территории.
Снижение температуры Негадайлова объяснила тем, что с севера на Буковину придут холодные воздушные массы.
Небо будет прикрыто облаками, заморозки будут не интенсивными, более ощутимыми в горных районах,
– добавила синоптик.
Такое похолодание для Буковины является экстремальным, ведь самые поздние заморозки в истории Черновцов зафиксировали 22 мая.
Какой будет погода в Украине 18 мая
По данным Укргидрометцентра, в среду, 18 мая, в Украине будет свежо. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+18 градусов. Во всех областях, кроме западных, синоптики прогнозируют днем небольшие осадки.
Также будет довольно ветрено – северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха составит +13...+15 градусов.
В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что ветер будет штормовым – 15 – 20 метров в секунду. Осадки будут сильными. Потепление придет в Украину уже 19 мая.
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Прогноз погоды в городах Украины на 18 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +15...+17
Харьков – +15..+17
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 18 мая / Карта Укргидрометцентра