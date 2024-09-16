Прецедент с трагическими последствиями: как Запад "мироточением" развращает Путина

Запад все чаще говорит о необходимости Украины садиться за стол переговоров с Россией. Мол, это поможет завершить войну. Однако их предложения лишь частично отсрочат непоправимые последствия.

Например, в Германии говорят о "мирном плане", по которому Украине придется отказаться от оккупированных территорий. К чему это может привести 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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Запад хочет мира, а не победы

Лидер фракции Социал-демократической франции Германии Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для "мирной инициативы" в войне в Украине. Мол, это поможет

Складывается устойчивое впечатление, что кроме Украины победу все видят по-другому. То, что сейчас наживают миром – это прекращение огня. Некоторые страны даже видят в прекращении огня завершение войны. Опять у них в голове какой-то "Минск",

– подчеркнул Олег Лесной.

Пока Украина пытается донести миру важность справедливого мира, некоторые до сих пор считают, что остановка огня все решит. Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: важно не допустить нового "Минска" и замораживания конфликта. Ведь это просто ловушка.

"Украина говорит, что надо вернуться к международному праву, что есть устав ООН, а нам говорят просто перестать стрелять, отдать территорию, и все спокойно будут спать. Нет, так не будет уже. Последствия очевидны: Путину нужна вся Украина, а дальше он будет восстанавливать СССР на территориях стран Балтии, в Центральной Азии. Это "мироточение" не является конструктивным и развращает Путина", – пояснил политолог.

Владимир Путин в очередной раз поймет, что сможет втянуть всех на "мирные переговоры", получить паузу, а потом окончательно разобраться с Украиной и начать конфликт с Польшей, странами Балтии и тому подобное.

"Это очень страшный прецедент", – добавил Лесной.

Политики боятся проигрыша на выборах, а не на войне

Пока Украина вынуждена мыслить категориями выживания, то на Западе думают о выборах. В частности, Германия и Соединенные Штаты.

Кого не возьмешь – думает "выиграть или проиграть" в электоральном смысле. Но даже если они проиграют, то будут жить. А если проиграют украинцы, то их не будет как нации и страны. Европейцы этого не понимают или просто гонят от себя эту мысль, чтобы лучше спать?,

– подчеркнул политолог.

Интересно! Полковник армии Великобритании в запасе Гэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Канала отметил, что требовать от Украины вести переговоры и от нее пуступать территории до того, как она достигнет желаемого положения, было бы "очень близоруким подходом". Он напомнил, что Россия является агрессором, и если его не остановить окончательно, то он будет распространять агрессию и дальше.

Именно поэтому только победа Украины является единственным шансом окончательно завершить войну.

"Это трагично. Если посмотреть на дебаты, на то, что говорит Байден или Харрис – у них всех нет плана. Более того, нет плана ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Париже. Украина пытается выстроить границы, чтобы было что обсуждать вместе. Поэтому президент и везет наш план всем трем кандидатам", – отметил Лесной.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский имеет план победы в войне. Уже вскоре он представит его Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Украине остается только стоять на своем и не соглашаться ни на какие уступки, которые сейчас может предлагать международное сообщество. Ведь это – вопрос выживания украинцев.