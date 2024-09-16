Наприклад, у Німеччині говорять про "мирний план", за яким Україні доведеться відмовитися від окупованих територій. До чого це може призвести 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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Захід хоче миру, а не перемоги

Лідер фракції Соціал-демократичної франції Німеччини Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для "мирної ініціативи" у війні в Україні. Мовляв, це допоможе

Складається стійке враження, що крім України перемогу всі бачать по-іншому. Те, що зараз наживають миром – це припинення вогню. Деякі країни навіть бачать у припиненні вогню завершення війни. Знову у них в голові якийсь "Мінськ",

– наголосив Олег Лісний.

Поки Україна намагається донести світові важливість справедливого миру, дехто досі вважає, що зупинення вогню усе вирішить. Додамо, що Президент України Володимир Зеленський підкреслив: важливо не допустити нового "Мінська" та замороження конфлікту. Адже це просто пастка.

"Україна каже, що треба повернутися до міжнародного права, що є статут ООН, а нам кажуть просто перестати стріляти, віддати територію, і всі спокійно спатимуть. Ні, так не буде вже. Наслідки очевидні: Путіну потрібна вся Україна, а далі він відбудовуватиме СРСР на територіях країн Балтії, у Центральній Азії. Це "мироточення" не є конструктивним і розбещує Путіна", – пояснив політолог.

Владімір Путін вкотре зрозуміє, що зможе втягнути усіх на "мирні перемовини", отримати паузу, а потім остаточно розібратись з Україною і почати конфлікт з Польщею, країнами Балтії тощо.

"Це дуже страшний прецедент", – додав Лісний.

Політики бояться програшу на виборах, а не на війні

Поки Україна змушена мислити категоріями виживання, то на Заході думають про вибори. Зокрема, Німеччина та Сполучені Штати.

Кого не візьмеш – думає "виграти або програти" в електоральному сенсі. Але навіть якщо вони програють, то житимуть. А якщо програють українці, то їх не буде як нації та країни. Європейці цього не розуміють чи просто женуть від себе цю думку, щоб краще спати?,

– наголосив політолог.

Цікаво! Полковник армії Великої Британії в запасі Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що вимагати від України вести переговори і від неї поступатися територіями до того, як вона досягне бажаного становища, було б "дуже короткозорим підходом". Він нагадав, що Росія є агресором, і якщо його не зупинити остаточно, то він поширюватиме агресію й далі.

Саме тому лише перемога України є єдиним шансом остаточно завершити війну.

"Це трагічно. Якщо подивитись на дебати, на те, що каже Байден чи Гарріс – у них всіх немає плану. Щобільше, немає плану ні в Берліні, ні в Лондоні, ні в Парижі. Україна намагається вибудувати межі, щоб було що обговорювати разом. Тому президент і везе наш план всім трьом кандидатам", – зазначив Лісний.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський має план перемоги у війні. Вже незабаром він представить його Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Україні залишається лише стояти на своєму і не погоджуватися на жодні поступки, які зараз може пропонувати міжнародна спільнота. Адже це – питання виживання українців.