Украэрорух опроверг слова Лукашенко об отказе принимать самолет с Протасевичем

В ГП "Украэрорух" заявили, что информация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не соответствует действительности. Речь идет об обвинении аэропортов Киева и Львова в отказе принять "заминированный" самолет Ryanair.
Реакция Украэроруха на заявление Лукашенко
На самом деле сообщение о необходимости принять самолет со взрывчаткой не поступало украинским диспетчерам. Об этом журналистам 24 канала рассказала пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Оксана Ожигова.
Актуально Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair
Информация не соответствует действительности,
– заявила Ожигова.
Руководитель предприятия Андрей Ярмак сообщил, что в течение 25-минутного пребывания самолета во Львовском районе полетной информации переговоры экипажа с нашими диспетчерами проходили в штатном режиме. Никакие сообщения о нестандартной ситуации на борту самолета и запросы на изменение плана полета не поступали ни из каких источников.
В пресс-службе аэропорта "Киев" также рассказали, что не получали уведомления о заминированном самолете.
Что заявил белорусский диктатор
По словам Лукашенко, информация о необходимости принять заминированный самолет якобы поступила в аэропорты Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы. Однако никто не согласился его принять. Заметим, это при том, что рейс летел в Вильнюс.
Самопровозглашенный президент предположил, что страны якобы побоялись такой ответственности, или еще абсурднее – им было выгодно, чтобы самолет сел в Минске.
Кратко о посадке самолета Ryanair
- 23 мая в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили о заминировании воздушного судна. Между тем, никакой взрывчатки так и не нашли.
- На земле силовики проверили всех пассажиров. Однако белорусского активиста Романа Протасевича и его девушку из России Софию Сапегу задержали.
- Международное сообщество возмутилось такими действиями белорусских властей и пригрозило введением санкций.