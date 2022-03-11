Украли авто у мужчины, который эвакуировал детей: как наказывают мародеров возле Вознесенска

Возле города Вознесенск в районе Болгарки задержали мародеров, укравших автомобиль у местного жителя, когда тот грузил вещи и пытался вывезти детей из-под обстрелов.

Так, возле города Вознесенск поймали двух мародеров, укравших авто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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Что известно о похищении

Возле города Вознесенск в районе Болгарки задержали мародеров, укравших автомобиль у местного жителя, когда тот грузил вещи и пытался вывезти детей из-под обстрелов.

В качестве наккзания мародеров привязали к столбу.

Фото с места событий:

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