Украли дубленку и удочку: оккупанты хватают все, что видят, когда их начинают гнать ВСУ

Военные из "второй армии мира" цинично обворовывают дома на временно оккупированных территориях Украины. Они хватают все, что им попадается, особенно когда понимают, что вскоре будут убегать.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она рассказала историю, которую услышала от мужа из освобожденной Вооруженными Силами Украины Ольховки Харьковской области.

Уничтожено 90% домов: как выглядит освобожденная Ольховка на Харьковщине – ужасные кадры

Воруют все, что видят

Муж рассказал, что у него российские кафиры украли дубленку, электродрель и удочку, которую он только приобрел,

– поделилась корреспондентка.

Она отметила, что кафиры грабят все дома. Российских изуверов, лакомых на чужое, привлекают не только богатые поместья – они также мародерят в обычных деревенских дачных избушках.

В то же время, журналистка заметила, что активизируются российские захватчики, когда наши защитники начинают их выбивать из украинских населенных пунктов. Именно тогда "вторая армия мира" хватает все чужое, что увидит.

Оккупация и освобождение Ольховки

Российские оккупанты захватили Ольховку Харьковской области в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженным Силам Украины удалось полностью зачистить населенный пункт от захватчиков – 10 апреля.

После этого в Ольховку отправились правоохранители, чтобы начать фиксацию военных преступлений российских военных. Они подчеркнули, что населенный пункт почти полностью уничтожен оккупантами.

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По информации экспертов, российские захватчики уничтожили целые улицы Ольховки с помощью "Змея Горыныча", однако такие данные окончательно не подтверждены. "Змей Горыныч" – это народное русское название реактивной установки для разминирования больших территорий.

Журналистка 24 канала побывала в деоккупированной Ольховке и увидела ужасные преступления российских извергов. Она поделилась впечатляющими фото и видео последствия разрушений населенного пункта.

Журналистка рассказала о мародерствах российских захватчиков на Харьковщине: смотрите видео



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