Украли все, что можно: как выглядят квартиры в Буче после российских мародеров

11 апреля 2022 , 16:05
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В Буче Киевской области российские захватчики ворвались в квартиры мирных жителей и мародерили. Двери во все помещения они выбивали кувалдами.

На обнародованном видео, которое появилось в распоряжении 24 канала, можно увидеть, что квартира перевернута вверх дном.

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Российские мародеры рылись в личных вещах, надеясь найти что-то ценное. В домах оккупанты оставили ужасный беспорядок. Ранее стало известно, что захватчики выносили бытовую технику, посуду и даже белье.

Впоследствии все награбленное они передавали своим семьям в Россию с помощью белорусской почты.

Интересно! Ранее журналист Денис Казанский показал, что российские оккупанты сделали с красивым домом в Буче. Оккупанты вырвали ролеты, выбили окна и разграбили все, что могли. А после себя оставили только беспорядок.

Как выглядят квартиры в Буче после прихода оккупантов: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова