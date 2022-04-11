Украли все, что можно: как выглядят квартиры в Буче после российских мародеров
11 апреля 2022 , 16:05Читати новину українською
В Буче Киевской области российские захватчики ворвались в квартиры мирных жителей и мародерили. Двери во все помещения они выбивали кувалдами.
На обнародованном видео, которое появилось в распоряжении 24 канала, можно увидеть, что квартира перевернута вверх дном.
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Российские мародеры рылись в личных вещах, надеясь найти что-то ценное. В домах оккупанты оставили ужасный беспорядок. Ранее стало известно, что захватчики выносили бытовую технику, посуду и даже белье.
Впоследствии все награбленное они передавали своим семьям в Россию с помощью белорусской почты.Интересно! Ранее журналист Денис Казанский показал, что российские оккупанты сделали с красивым домом в Буче. Оккупанты вырвали ролеты, выбили окна и разграбили все, что могли. А после себя оставили только беспорядок.
Как выглядят квартиры в Буче после прихода оккупантов: смотрите видео