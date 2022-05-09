"Укравтодор" возобновил сообщение между Киевом и Полтавой
Источник:Александр Кубраков в фейбуке
Александр Кубраков заявил, что в Киевской области вблизи села Борщев построили дорогу рядом с разрушенным мостом. Сообщение между столицей и Полтавой возобновлено.
Глава Министерства инфраструктуры отметил, что временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт.
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Это критически важно – ведь магистраль М-03 Киев – Полтава является одной из ключевых в стране,
– подчеркнул Александр Кубраков.
По его словам, в кратчайшие сроки дорожники:
- устроили через реку Трубеж 7 водопропускных труб;
- грунт укрепили геотекстильной решеткой;
- на слой песка поклали щебеночно-песчаную смесь;
- сверху – асфальтобетонное покрытие;
- установили соответствующие знаки.
Министр инфраструктуры указал, что пока в стране идет полномасштабная война логистические связи на освобожденных территориях налаживают благодаря временным объездным путям и переправам.
Александр Кубраков объяснил, что они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, которые украинским военнослужащим удалось освободить из-под российской оккупации.
На Киевщине удалось возобновить движение на всех переправах, кроме нуждающихся в разминировании.
Соединение Гостомеля и Бучи с Киевом
В районе Гостомеля 29 апреля открыли переправу на трассе М-07 Киев – Ковель – Яготин. Она обеспечит транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень.
По трассе могут курсировать легковые автомобили, грузовики и автобусы. Переправа не только облегчила передвижение горожан, но позволит оживить экономическую жизнь региона.
Планировали восстановить железнодорожный мост
В Киевской области до 8 мая планировалось восстановить железнодорожный мост. К работам были привлечены железнодорожники львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.
В течение нескольких недель происходило обустройство ростверков и временных опор. Далее – установка пролетного строения. Восстановление моста позволит "Укрзализныце" вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева. Процесс должен был быть завершен до 8 мая .