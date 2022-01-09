Укрепление оккупации России может привести к трагедиям в Казахстане, – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что укрепление оккупации Казахстана Россией может иметь тяжелые последствия. У государства-агрессора сейчас достаточно сил, чтобы ударить сразу в нескольких направлениях.

Об этом он сообщил в комментарии СМИ. Глава Меджлиса расценивает действия России в Казахстане исключительно как оккупацию.

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Россия и сателлиты подавляют волю казахов

По мнению Чубарова, Россия и ее сателлиты пытаются подавить волю казахского народа, который желает решать свою судьбу.

Мы пережили это и переживаем уже восемь лет, когда российские войска вторглись на нашу землю, оккупировали часть Украины, Крым и сейчас там постоянные репрессии. Казахов при укреплении российской оккупации в Казахстане ждут очень большие трагедии,

– подчеркнул Чубаров.

Украине, несмотря на то, что в эпицентре внимания сейчас Казахстан, важно быть внимательной. Ведь у государства-агрессора достаточно сил, чтобы ударить сразу в нескольких направлениях. Москва, говорит Чубаров, пытается "заставить мир играть только по ее правилам, для этого напрягая ситуацию".

Россия может пойти на неожиданные шаги

Она (Россия – 24 канал) может расширить свое вторжение на территории Украины. Но Россия может совершить агрессию и против других своих соседей. Я не исключаю, что и членов НАТО. Скажем, балтийские страны,

– заметил глава Меджлиса.

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Массовые протесты охватили Казахстан в начале января.

Первой причиной стало поднятие цены на газ. Отставка правительства и снижение стоимости "голубого топлива" не остановили народный гнев.

Эпицентром протестов стал город Алматы.

Президент Токаев 5 января обратился в страны ОДКБ с просьбой ввести войска, это было согласовано.

Так называемые "российские миротворцы" прибывают в Казахстан почти круглосуточно.

Задержания протестующих продолжаются, задержанных почти 6 тысяч.

В то же время, данные относительно погибших отличаются, точной официальной информации пока нет.

Смотрите видео о протестах в Казахстане: