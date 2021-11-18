"Укрэксимбанк" проверит кредит, о котором говорилось в расследовании "Схем"

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" тщательно проверит кредитное соглашение, вопрос о котором не на шутку разозлил председателя правления банка Евгения Мецгера. Именно после вопроса об этом договоре у журналистов и отобрали камеры.

Об инициированной проверке журналистам стало известно из ответа председателя Наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Оляны Гордиенко по запросу.

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Гордиенко сообщила, что после публикации журналистского расследования был инициирован аудит кредитного соглашения. К нему привлекли:

внутренний комитет по рискам,

независимых экспертов.

Из-за общественного резонанса и необходимости всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции. Окончательная оценка событий будет предоставлена ​​Наблюдательным советом после завершения полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения,

– говорится в ответе представителей банка.

18 ноября наблюдательный совет заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.

О каком кредите речь

Журналисты установили, что государственный банк выдал кредит Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма. Речь идет о 60 миллионах долларов.

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