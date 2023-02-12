Укрэнерго не предоставило ограничений на потребление электроэнергии на 13 февраля: что это значит

В большинстве областей 12 февраля не выключали свет. На следующий день, то есть завтра, Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

В ДТЭК сообщили, что это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесский да Днепропетровской областях.

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Отключение света не закончилось

Заметим, что при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль добавил, что в понедельник не будет ограничений и в Ровенской области.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей отключения света могут быть и сейчас.

Он заявил, что еще остаются не отремонтированными полностью многие точки, пострадавшие в результате российских обстрелов. Это, например, Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье.

Почему не выключали свет 12 февраля

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что в воскресенье, 12 февраля, не отключали свет благодаря сочетанию ряда факторов: увеличения генерации, снижения потребления из-за выходного и потепления, а также из-за ремонта.

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