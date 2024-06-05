Дефицит "отменяется", но не для всех: Укрэнерго объявило тендер на закупку кондиционеров

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 3 июня объявила тендер на закупку кондиционеров. Общая сумма этого тендера составляет 629 тысяч гривен.

Об этом стало известно благодаря электронной системе закупок ProZorro. Аукцион по этой закупке должен состояться 12 июня.

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Укрэнерго объявило тендер на кондиционеры

Согласно тендеру, компания объявила о своем намерении приобрести 4 комплекта систем кондиционирования воздуха, стоимость которых также покрывает расходы на установку.



Укрэнерго объявило тендер на покупку и установку кондиционеров / Скриншот 24 Канала

На сайте ProZorro приведен такой список кондиционеров, которые планирует приобрести Укрэнерго:

Кондиционер сплит-система инверторный 80 метров квадратных 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A;

Кондиционер сплит-система инверторный 80 метров квадратных 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E;

- 2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125 метров квадратных 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

По данным тендера эти кондиционеры должны установить на нужды аппарата управления НЭК "Укрэнерго". Сроком поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг указано 30 ноября 2024 года.

Компания просила ограничить пользование кондиционерами

Ранее в компании Укрэнерго, объясняя увеличение дефицита электроэнергии в Украине, неоднократно выкладывали сообщения о вреде кондиционеров для энергосистемы Украины. Представители компании также призвали не пользоваться ими в пиковые часы.

Мало того, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы,

– говорится в одном из сообщений.

Поэтому, как отметили в компании, в жаркие месяцы графики отключений могут быть жестче. В компании, в частности, призвали граждан потреблять электроэнергию экономно, ведь это поможет снизить дефицит и сократить продолжительность периодов без света.

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