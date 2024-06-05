Про це стало відомо завдяки електронній системі закупівель ProZorro. Аукціон щодо цієї закупівлі має відбутися 12 червня.

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Укренерго оголосило тендер на кондиціонери

Відповідно до тендеру, компанія оголосила про свій намір придбати 4 комплекти систем кондиціонування повітря, вартість яких також покриває витрати на встановлення.



Укренерго оголосило тендер на купівлю і встановлення кондиціонерів / Скриншот 24 Каналу

На сайті ProZorro наведено такий список кондиціонерів, які планує придбати Укренерго:

Кондиціонер спліт-система інверторний 80 метрів квадратних 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;

Кондиціонер спліт-система інверторний 80 метрів квадратних 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;

- 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125 метрів квадратних 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

За даними тендеру ці кондиціонери мають встановити на потреби апарату управління НЕК "Укренерго". Строком постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг зазначено 30 листопада 2024 року.

Компанія просила обмежити користування кондиціонерами

Раніше у компанії Укренерго, пояснюючи збільшення дефіциту електроенергії в Україні, неодноразово викладали дописи про шкоду кондиціонерів для енергосистеми України. Представники компанії також закликали не користуватися ними у пікові години.

Мало того, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори,

– йдеться в одному з дописів.

Тому, як зазначили в компанії, в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими. У компанії, зокрема, закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, адже це допоможе знизити дефіцит та скоротити тривалість періодів без світла.

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