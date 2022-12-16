Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

Компания Укрэнерго приостановила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Это произошло после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря.

Чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинским теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей и потере более 50% потребления. Режим ЧС касался только рыночных операций.

Читайте также Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

Чрезвычайное состояние отменили

Компания проинформировала о прекращении чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины. Введению ЧС предшествовала массированная ракетная атака.

В частности, от обстрелов были повреждены тепловые электростанции, гидроэлектростанции и подстанции магистральных сетей.

Что значит ЧС в энергосистеме

Директор "Центра исследований энергетик" Александр Харченко рассказал, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

В то же время в Укрэнерго сообщили , что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается только рыночных операций.

Партнеры помогут восстановить энергетику

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к украинцам и поблагодарил их за терпение, энергетиков – за работу, ВСУ – за защиту. Кроме того, он сообщил, что скоро наши партнеры передадут Украине новое мощное оружие, чтобы давать достойный отпор врагу.

Более того, по словам Братчука, союзники пришлют нашему государству новые генераторы и трансформаторы. Спикер заверил, что "мир – на светлой стороне, на стороне Украины".

Россия обстреляла Украину 16 декабря: основное