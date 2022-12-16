Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме
Источник:Укрэнерго
Компания Укрэнерго приостановила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Это произошло после массированных российских ракетных ударов в пятницу, 16 декабря.
Чрезвычайную ситуацию вводили из-за ударов по украинским теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей и потере более 50% потребления. Режим ЧС касался только рыночных операций.
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Чрезвычайное состояние отменили
Компания проинформировала о прекращении чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины. Введению ЧС предшествовала массированная ракетная атака.
В частности, от обстрелов были повреждены тепловые электростанции, гидроэлектростанции и подстанции магистральных сетей.
Что значит ЧС в энергосистеме
Директор "Центра исследований энергетик" Александр Харченко рассказал, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).
То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
В то же время в Укрэнерго сообщили , что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается только рыночных операций.
Партнеры помогут восстановить энергетику
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к украинцам и поблагодарил их за терпение, энергетиков – за работу, ВСУ – за защиту. Кроме того, он сообщил, что скоро наши партнеры передадут Украине новое мощное оружие, чтобы давать достойный отпор врагу.
Более того, по словам Братчука, союзники пришлют нашему государству новые генераторы и трансформаторы. Спикер заверил, что "мир – на светлой стороне, на стороне Украины".
Россия обстреляла Украину 16 декабря: основное
- Утром 16 декабря на Востоке и на юге Украины начали объявлять воздушную тревогу. После этого сообщения об угрозе появились в центральных и западных областях нашего государства.
- Сначала звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Сообщалось, что в обеих областях сработала противовоздушная оборона. Впоследствии о взрывах сообщили в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровщине, в частности в городе Кривой Рог.
- В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека. Также известно о 6 раненых, среди которых двое детей.
- От обстрелов в Киевской области пострадали 3 человека . В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.