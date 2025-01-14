"Заработали" 60 миллионов на электричестве: СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств Укрэнерго

Службе безопасности и Национальному антикоррупционному бюро удалось разоблачить масштабную схему по хищению средств энергетической комании Укрэнерго. Там сообщили, кому объявили подозрение по этому делу.

В организации хищения средств подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и НАБУ.

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Что известно о схеме хищения средств Укрэнерго

В СБУ сообщили, что на момент совершения правонарушения подозреваемый был депутатом облсовета. Сейчас он скрывается за границей. Согласно материалам дела, в апреле 2022 года вместе с сообщниками он организовал схему хищения электроэнергии Укрэнерго на 58,44 миллиона гривен.

Как сообщают в Службе безопасности, к хищению средств экс-заместитель председателя Харьковского облсовета привлек основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями. Отметим, что сам чиновник был ее инвестором.

Вместе они заранее приобрели 3 компании, через которые в июне 2022 года получили электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Однако, ни одна из этих фирм не платила Укрэнерго за полученную электроэнергию.

Чтобы скрыть источник происхождения, их (средства – 24 Канал) перевели на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Финансовые компании за вознаграждение в размере 0,5% от суммы перевода перебросили эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария,

– сообщают в НАБУ.

Схема хищения средств Укрэнерго / Инфографика НАБУ

Какое наказание грозит подозреваемым по делу

Правоохранители провели обыски в Киеве у основателя столичной компании и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Экс-депутату и директору, которые скрываются за границей, объявлено заочное подозрение.



СБУ и НАБУ провели обыски у одного из подозреваемых по делу / Фото НАБУ

Их обвиняют в организации и пособничестве в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах организованной группой и в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

В СБУ говорят, что сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности все участников правонарушения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора.