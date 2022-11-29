Ограничения могут быть очень длительными: в Укрэнерго заявили о разных сценариях блэкаута
Источник:НВ
Россия пытается полностью обесточить украинскую энергосистему, то есть добиться блекаута в Украине. Спрогнозировать, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения из-за блэкаута – никто не может.
Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Отвечая на вопросы, какие сценарии угрожают Украине, Кудрицкий заявил, что "есть разные сценарии блекаута".
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Блэкаут зависит от ракетных атак России
Глава Укрэнерго подчеркнул, что никто не может спрогнозировать и знать заранее, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения, если блэкаут произойдет.
Потому что мы не знаем, какими будут ракетные удары, в какие точки эти ракеты попадут, каким будет масштаб разрушений, какие нам будут доступны сети, подстанции и электростанции, чтобы заживлять потребителей,
– сказал он.
Кудрицкий отметил, что Россия пыталась обесточить Украину еще 10 октября. Однако, как подчеркнул глава Укрэнерго, последние полтора месяца показали, какой у Украины был большой запас прочности.
"Такое не переживала ни одна другая энергосистема в мире. Да, для людей это не очевидно, они привыкли, что свет всегда есть, даже во время войны. Мы до 10 октября пытались отремонтировать и исправить последствия обстрелов и атак, не привлекая внимания. Потому что события после 10 октября стали новостью для большинства потребителей, а для нас – только большим масштабом того, что мы уже переживали восемь месяцев", – добавил он.
Глава Укрэнерго подчеркнул, что "в целом блэкаут – это не конец света". По его словам, это очень сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, ведь ограничения энергоснабжения могут быть очень продолжительными.
Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами. А для энергетиков это означает реализацию сложных технических процессов. Разворачивать систему "с нуля" сложнее, чем просто заживлять объекты, поврежденные в случае ракетной атаки, когда система все же работает,
– резюмировал Кудрицкий.
Как сильно Россия повредила энергосистему Украины
- Глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По словам Кудрицкого, после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.
- Из-за вероятности блэкаута возникли дискуссии относительно эвакуации. В частности зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.
- Однако в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.
- В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.
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