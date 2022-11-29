Ограничения могут быть очень длительными: в Укрэнерго заявили о разных сценариях блэкаута

Россия пытается полностью обесточить украинскую энергосистему, то есть добиться блекаута в Украине. Спрогнозировать, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения из-за блэкаута – никто не может.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Отвечая на вопросы, какие сценарии угрожают Украине, Кудрицкий заявил, что "есть разные сценарии блекаута".

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Блэкаут зависит от ракетных атак России

Глава Укрэнерго подчеркнул, что никто не может спрогнозировать и знать заранее, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения, если блэкаут произойдет.

Потому что мы не знаем, какими будут ракетные удары, в какие точки эти ракеты попадут, каким будет масштаб разрушений, какие нам будут доступны сети, подстанции и электростанции, чтобы заживлять потребителей,

– сказал он.

Кудрицкий отметил, что Россия пыталась обесточить Украину еще 10 октября. Однако, как подчеркнул глава Укрэнерго, последние полтора месяца показали, какой у Украины был большой запас прочности.

"Такое не переживала ни одна другая энергосистема в мире. Да, для людей это не очевидно, они привыкли, что свет всегда есть, даже во время войны. Мы до 10 октября пытались отремонтировать и исправить последствия обстрелов и атак, не привлекая внимания. Потому что события после 10 октября стали новостью для большинства потребителей, а для нас – только большим масштабом того, что мы уже переживали восемь месяцев", – добавил он.

Глава Укрэнерго подчеркнул, что "в целом блэкаут – это не конец света". По его словам, это очень сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, ведь ограничения энергоснабжения могут быть очень продолжительными.

Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами. А для энергетиков это означает реализацию сложных технических процессов. Разворачивать систему "с нуля" сложнее, чем просто заживлять объекты, поврежденные в случае ракетной атаки, когда система все же работает,

– резюмировал Кудрицкий.

Как сильно Россия повредила энергосистему Украины

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По словам Кудрицкого, после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.

Из-за вероятности блэкаута возникли дискуссии относительно эвакуации. В частности зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.

Однако в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.

В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

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