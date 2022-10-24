"Укрэнерго" снова предупреждает о возможных отключениях: в каких регионах не будет света

После массированных российских атак по энергетическим объектам в Украине пришлось ввести стабилизационные отключения света. Гражданам советуют снизить использование электроэнергии.

Контролируемое ограничение потребления света дополнительно ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. О возможном отключении электроэнергии информирует 24 канал.

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В каких областях планируют отключить электроэнергию

В "Укрэнерго" отметили, что наибольший объем ограничений будет касаться самой столицы и Киевской области. А еще Черниговской, Черкасской и Житомирской.

Впрочем, временные отключения энергетики вынуждены ввести и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования,

– подчеркнули в компании.

Стабилизационные отключения продолжаются в Киеве

В столице уже начали выключать электроэнергию. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке.

Также об отключении в Киеве извещает телеграм-бот YASNO. Жителей города призывают максимально снизить потребление электроэнергии.

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В Виннице также сообщили об выключении света

Утром 24 октября власти "Винницкие городские электросети" сообщили о плановых работах на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередач. На части улиц может исчезнуть свет. В частности:

на Пироговской, 131 и 133;

Привокзальной;

Г. Нарбута (бывшая улица Грибоедова);

Киевской;

Гонты;

Заречной;

в Карьерном переулке.

В Хмельницком энергосеть не выдерживает нагрузок

Глава Хмельницкой ОВА утром сообщил, что в микрорайонах города аварийные отключения. Сергей Гамалий объяснил, что энергосеть не выдерживает нагрузок.

По возможности уменьшите потребление,

– просит глава Хмельницкой ОВА.

Также Гамалий отметил, что по состоянию на утро 24 октября в области возобновили электроснабжение на 97,3%. Энергетики продолжают работу в 10 населенных пунктах Славутской теробщины.

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В Черкасской области аварийные отключения

Глава Черкасской ОВА сообщил об аварийных отключениях. Чиновник подчеркнул, что их не стоит путать с плановыми.

Игорь Табурец объяснил, что график аварийных отключений – это не список населенных пунктов с точным временем и продолжительностью. И добавил, что это список линий электропередач с мощностью по каждой.

Применяют его (график аварийных отключений – 24 канал) при внезапном нарушении режима работы объектов электроэнергетики. Диспетчеры получают указание и должны выполнить его в течение 15 минут,

– подчеркнул чиновник.

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Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Киеве, Львове, Ивано-Франковской области и в других областях Украины. В ОП посоветовали готовиться к веерным отключениям.