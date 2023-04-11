Укроборонпром передал ВСУ партию артиллерийских снарядов, производимых вместе со страной НАТО
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Государственный концерн Укроборонпром отправил украинским военным две партии 125-миллиметровых и 122-миллиметровых танковых снарядов. Оба снаряда производятся совместно со страной НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба концерна. "Вслед за отгруженной партией танкового 125-миллиметровых снарядов, передали в войска очередную артиллерийскую партию 122-миллиметровых боеприпасов", – отметили в ведомстве.
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Снаряды производят совместно со страной НАТО
"Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов", – сообщили в пресс-службе.
Очередная партия снарядов / Фото Укроборонпрома
Военным передали очередную партию снарядов / Фото Укроборонпрома
Что известно об изготовлении снарядов Укроборонпром
- Ранее сообщалось, что ДК "Укроборонпром" вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa будет производить снаряды калибра 125 мм для танков.
- Недавно Укроборонпром начал производить 125-мм боеприпас для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса.
- Отмечалось, что таким образом Укроборонпром будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО.