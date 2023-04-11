Укроборонпром передал ВСУ партию артиллерийских снарядов, производимых вместе со страной НАТО

Государственный концерн Укроборонпром отправил украинским военным две партии 125-миллиметровых и 122-миллиметровых танковых снарядов. Оба снаряда производятся совместно со страной НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. "Вслед за отгруженной партией танкового 125-миллиметровых снарядов, передали в войска очередную артиллерийскую партию 122-миллиметровых боеприпасов", – отметили в ведомстве.

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Снаряды производят совместно со страной НАТО

"Оба снаряда мы производим совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов", – сообщили в пресс-службе.



Очередная партия снарядов / Фото Укроборонпрома



Военным передали очередную партию снарядов / Фото Укроборонпрома

Что известно об изготовлении снарядов Укроборонпром