Укрпочта снова заработала на Луганщине: трогательное видео с идущими за пенсией бабушками

Защитники Украины продолжают освобождать от оккупации родную землю. Где еще вчера ступали берцы россиян, сегодня уже возвращаются обычные для украинцев сервисы. Так, в Луганской области заработала Укрпочта.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. Там теперь возобновили выплаты пенсии.

Читайте также Святой Николай отправился на прифронтовые территории поездом Укрзализныци: волшебные фото

Укрпочта заработала в Луганской области

По словам Смелянского, почтовый оператор возобновил свою работу в селе Невское. При содействии Красного Креста там уже удалось выдать пенсии. Как отметил гендиректор Укрпочты, в день произвели около 100 выплат.

Мне кажется, слова от бабушки "Спасибо Вам и Слава Украине!" – лучше любых моих слов,

– добавил он.

А вот и те же бабушки, о которых вспомнил Смелянский. Предупреждаем, что этот ролик смотреть без слез просто невозможно.

Бабушки идут за пенсией в освобожденном Невском: смотрите видео

Встретился с Гайдаем и погасили марку

Смелянский лично прибыл в Невское. Он встретился с главой ОВА Сергеем Гайдаем. Вместе они погасили марки на фоне разрушенного сооружения Укрпочты.

Несмотря на то, что деоккупированное Невское сегодня приветствовало у себя Укрпочту, ситуация с безопасностью достаточно сложная. Обстрелы населенного пункта со стороны россиян продолжаются круглосуточно,

– подчеркнул Гайдай.

Смелянский и Гайдай совместно погасили марку / Фото из фейсбука Смелянского

В то же время он отметил, что сотрудники почтового оператора будут периодически приезжать в населенный пункт. Его жители смогут получать привычные для них услуги.

Какая ситуация в Луганской области