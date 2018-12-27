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      "Укрпочта" значительно повышает тарифы: какие услуги подорожают

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      "Укрпочта" повышает тарифы на пересылку
      "Укрпочта" повышает тарифы на пересылку / Фото из открытых источников

      С 1 января 2019 года ПАО "Укрпочта" повышает тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%. В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом до 3 килограммов вырастет на 14,3%, а приоритетных – на 11,1%.

      Как пишет "Интерфакс", тарифы вырастут и на пересылку отправлений "Стандарт", "Экспресс" и SmartBox.

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      В частности, стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Стандарт" весом 10 килограммов будет составлять 42 гривны в пределах области, и 48 гривен – в пределах Украины (сейчас это 39,6 гривны и 45,6 гривен соответственно). Стоимость отправления весом 30 килограммов составит 80 гривен в пределах области, 85 гривен – в пределах Украины (нынешние тарифы 75 гривен и 81 гривна соответственно). Кроме того, ограничение размеров отправка по длинной стороне для "Стандарта" увеличится с 50 сантиметров до 70 сантиметров, а цена за адресный забор отправления – с 3 гривны, до 15 гривен.

      Стоимость пересылки в тарифной линейке "Экспресс" весом 10 килограммов составит 49 гривен в пределах области, 55 гривен – в пределах Украины (нынешние тарифы 44 гривны и 50 гривен соответственно). Стоимость отправления весом 30 килограммов составит 90 гривен в пределах области, 95 гривен – в пределах Украины (действующие тарифы – 84 гривны и 90 гривен соответственно).

      Также, возрастет стоимость пересылки отправления в тарифной линейке SmartBox. В частности, для размера XS цена вырастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 гривен за одну коробку), для размера S – на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М – на 12,8% (с 39 до 44 грн), а для размера L – на 11,1% (с 45 до 50 гривен).

      В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 килограммов осталась на уровне 2018 года.

      Напомним, в ноябре генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях "Укрпочты".

      Теги: Новости Украины Тарифы Деньги Укрпошта
      Источник: 24 Канал
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