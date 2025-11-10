Мужчина долгое время скрывался от следствия и находился в международном розыске. Детали дела и задержания подозреваемого рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о деле с деньгами "Укртатнафты"?

Следствие установило, что в течение 2017 – 2022 годов подозреваемый вместе с представителями других близких к компании структур был причастен к схеме по присвоению более 5,8 миллиарда гривен.

Как выяснилось, злоумышленники закупали у "Укртатнафты" горюче-смазочные материалы, продавали их через подконтрольные предприятия, но средства за полученное топливо не перечисляли.

Заметьте! Полученную прибыль от дальнейших продаж участники схемы переводили на собственные счета и присваивали себе.

Чтобы придать вид законной деятельности, чиновники оформляли дополнительные соглашения, которые позволяли откладывать оплату за топливо на неопределенный срок, в частности до двух лет после завершения военного положения.

Задержанному инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы.

За такие действия злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кстати, в ноябре 2024 года правоохранители провели ряд обысков и объявили о подозрении бывшему руководителю "Укртатнафты" Павлу Овчаренко и еще восьми лицам, которых подозревают в масштабном хищении.

  • НАБУ и САП раскрыли детали операции "Мидас", которая проливает свет на коррупцию в сфере энергетики. По предварительным данным, правоохранители разоблачили деятельность организованной группы, которая создала масштабную коррупционную систему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, среди которых – АО НАЭК "Энергоатом".

  • Расследование продолжалось более 15 месяцев. В рамках дела детективы проанализировали около тысячи аудиозаписей, которые помогли задокументировать деятельность фигурантов.

  • Утром 10 ноября правоохранители провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Следственные действия проводили не только по месту жительства экс-министра, но и в государственном предприятии "Энергоатом".

  • Обыски проходили также у Тимура Миндича. Бизнесмен покинул территорию Украины ночью 10 ноября – буквально за несколько часов до того, как детективы НАБУ начали следственные действия.

  • Кроме того, детективы НАБУ обнаружили офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего народного депутата Андрея Деркача. Там, по данным следствия, происходило отмывание незаконно полученных средств.

  • Через этот офис могли "обелить" около 100 миллионов долларов, ведя "черную бухгалтерию" и получая процент с проведенных финансовых операций.