Мужчина долгое время скрывался от следствия и находился в международном розыске. Детали дела и задержания подозреваемого рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Что известно о деле с деньгами "Укртатнафты"?
Следствие установило, что в течение 2017 – 2022 годов подозреваемый вместе с представителями других близких к компании структур был причастен к схеме по присвоению более 5,8 миллиарда гривен.
Как выяснилось, злоумышленники закупали у "Укртатнафты" горюче-смазочные материалы, продавали их через подконтрольные предприятия, но средства за полученное топливо не перечисляли.
Заметьте! Полученную прибыль от дальнейших продаж участники схемы переводили на собственные счета и присваивали себе.
Чтобы придать вид законной деятельности, чиновники оформляли дополнительные соглашения, которые позволяли откладывать оплату за топливо на неопределенный срок, в частности до двух лет после завершения военного положения.
Задержанному инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы.
За такие действия злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Кстати, в ноябре 2024 года правоохранители провели ряд обысков и объявили о подозрении бывшему руководителю "Укртатнафты" Павлу Овчаренко и еще восьми лицам, которых подозревают в масштабном хищении.
Разоблачение коррупционных схем: последние новости
НАБУ и САП раскрыли детали операции "Мидас", которая проливает свет на коррупцию в сфере энергетики. По предварительным данным, правоохранители разоблачили деятельность организованной группы, которая создала масштабную коррупционную систему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, среди которых – АО НАЭК "Энергоатом".
Расследование продолжалось более 15 месяцев. В рамках дела детективы проанализировали около тысячи аудиозаписей, которые помогли задокументировать деятельность фигурантов.
Утром 10 ноября правоохранители провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Следственные действия проводили не только по месту жительства экс-министра, но и в государственном предприятии "Энергоатом".
Обыски проходили также у Тимура Миндича. Бизнесмен покинул территорию Украины ночью 10 ноября – буквально за несколько часов до того, как детективы НАБУ начали следственные действия.
Кроме того, детективы НАБУ обнаружили офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего народного депутата Андрея Деркача. Там, по данным следствия, происходило отмывание незаконно полученных средств.
Через этот офис могли "обелить" около 100 миллионов долларов, ведя "черную бухгалтерию" и получая процент с проведенных финансовых операций.