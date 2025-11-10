Мужчина долгое время скрывался от следствия и находился в международном розыске. Детали дела и задержания подозреваемого рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Смотрите также Без России снова не обошлось: интересный артефакт нашли НАБУ и САП во время операции "Мидас"

Что известно о деле с деньгами "Укртатнафты"?

Следствие установило, что в течение 2017 – 2022 годов подозреваемый вместе с представителями других близких к компании структур был причастен к схеме по присвоению более 5,8 миллиарда гривен.

Как выяснилось, злоумышленники закупали у "Укртатнафты" горюче-смазочные материалы, продавали их через подконтрольные предприятия, но средства за полученное топливо не перечисляли.

Заметьте! Полученную прибыль от дальнейших продаж участники схемы переводили на собственные счета и присваивали себе.

Чтобы придать вид законной деятельности, чиновники оформляли дополнительные соглашения, которые позволяли откладывать оплату за топливо на неопределенный срок, в частности до двух лет после завершения военного положения.

Задержанному инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, совершенную в составе организованной группы.

За такие действия злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кстати, в ноябре 2024 года правоохранители провели ряд обысков и объявили о подозрении бывшему руководителю "Укртатнафты" Павлу Овчаренко и еще восьми лицам, которых подозревают в масштабном хищении.

Разоблачение коррупционных схем: последние новости